Ünlü kolejin sahibi: Darbeyi FETÖ yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, "kurmay subaylar abisi" olarak örgütün tepe yöneticilerinden aldığı talimatları kurmay subaylara ilettiği belirtilen, kapatılan Anafartalar Kolejinin sahibi sivil sanık Hakan Çiçek'in savunması alındı.

"Yılda 6-7 kez yurt dışı, 30 kez yurt içi seyahati, 4 şirketi, ABD'de şirketi, 200 çalışanı olan, işi tamamen para kazanmak olan bir adam nasıl 'kurmay subay abisi' oluyor" diyen Çiçek, örgütle hiçbir bağı olmadığını, sohbetlerine gitmediğini, himmet vermediğini, kitaplarını okumadığını ve okutmadığını iddia etti.

Kod isminin bulunmadığını söyleyen Çiçek, mali yapısının incelenmesi halinde okulunun FETÖ okulu olmadığının anlaşılacağını ileri sürdü.

İddianamede yer verilen tespitin aksine "ByLock" kullandığı suçlamasını da kabul etmeyen Çiçek, Mahkeme Başkanı Giray'ın, "Bu darbeyi kimin yaptığını düşünüyorsun?" sorusuna "FETÖ" karşılığını verdi.

Çiçek, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in Bank Asya'ya para yatırılması yönündeki talimatının anımsatılması üzerine, bu bankaya hiç para yatırmadığını söyledi.

Eşinin yatırdığının anımsatılması üzerine Çiçek, "Eşim de kendine ait olan bir parayı ben seyahatteyken yatırmış. Evde durmasın diye yatırdığı bir paradır" dedi.

Çiçek'in savunmasıyla sona eren yargılamaya yarın 09.30'da devam edilecek.

İddianame

İddianamede, Çiçek'in diğer sivil sanıklar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş ve Nurettin Oruç ile Akıncı Üssü'nde darbenin başarılı olması için çaba sarf ettiği belirtiliyor.

Çiçek'in bazı akrabalarının örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yakınında korumalık yaptığı aktarılan iddianamede, meslekten ihraç edilen Pilot Yarbay İlkay Ateş'in kurmaylık sınavına hazırlanırken, örgütte "Abi" olarak nitelendirilen kişilerin sınava hazırlanılması konusunda Çiçek'in kendisini teşvik ettiğini söylediği kaydediliyor.

Ateş'in, "Nevzat" kod adlı örgüt mensubunun daha sonra Hakan Çiçek'in kardeşi olan Pilot Binbaşı Gökhan Çiçek ile tanıştırdığını, Hakan Çiçek'in ise örgütün "kurmay subaylar abisi" olarak örgütün tepe yöneticilerinden aldığı talimatları kurmay subaylara ilettiği yönündeki beyanları nakledilen iddianamede, 17-25 Aralık 2013 sürecinin ardından örgüt elebaşı Gülen'in talimatıyla Çiçek'in eşinin yanı sıra baldızları, kayınvalidesi ve amcasının yaklaşık 210 bin lirayı kapatılan Bank Asya'ya yatırdığı, ayrıca Çiçek'in FETÖ/PDY'nin tepe yöneticilerinden Kudret Ünal ile 55, Süleyman Tiftik ve İsmail Cingöz ile 19, Cemal Türk ile 5, Süleyman Uysal, Naci Tosun ve Ahmet Can ile 2, Ahmet Kirmiç, Faruk İlk, Hidayet Karaca ve İhsan İşbilen ile bir kez görüştüğünün belirlendiği kaydedildi.