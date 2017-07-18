'Üniversitelerimiz cazibe merkezi olmalı'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, bölgesel kalkınmaya yönelik program kapsamındaki Bingöl, Mehmet Akif Ersoy, Düzce, Ahi Evran ve Uşak üniversitelerinin ihtisaslaştıkları alanlarda bölgelerinde, hatta ülkede birer cazibe merkezi konumunda olmalarını istediklerini belirterek, "Üniversitelerimizin bölgelerinde iş dünyası, sanayicilerimiz, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, araştırma merkez ve enstitüleriyle ve hatta dünya ile entegre olabilecek bir altyapıyı, ekosistemi mutlaka kurmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Bakan Elvan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile YÖK'te düzenlenen Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Elvan, programın, bir taraftan yerel ve bölgesel kalkınma için çok önemli katkı sağlayacağını, diğer taraftan üniversitelerin rekabet gücünü artıracağını belirterek, üniversiteleri rekabet güçlerinin artması için belirli bir alana yoğunlaştırılacağını söyledi. Programı YÖK ile Bakanlığının 1 yıl önce hayata geçirdiğini anlatan Elvan, programın, Anadolu'da yeni kurulan üniversitelerin bulunduğu bölgeye önemli katkılar sağlayacağına yönelik inancını dile getirdi. Bingöl, Mehmet Akif Ersoy, Düzce, Ahi Evran ve Uşak üniversitelerinin program kapsamında bulunduğunu aktaran Elvan, bu programda üniversite yönetimlerinin büyük hedefler koymasını istedi.

Üniversitelerin program kapsamında ihtisaslaşacağı alanda ekosistem oluşturmasının önemine değinen Elvan, "Üniversitelerimizin bölgelerinde iş dünyası, sanayicilerimiz, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, araştırma merkez ve enstitüleriyle ve hatta dünya ile entegre olabilecek bir altyapıyı, ekosistemi mutlaka kurmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Altyapı, personel gibi ihtiyaçlar için kaynak tahsisinin sağlanacağına işaret eden Elvan, şunları kaydetti:

"Kaynak problemi yaşamayacaksınız. Tabii bir şartla, doğru proje üretildiği takdirde. Düzgün, doğru, rasyonel projelerle gelindiği takdirde biz gereken her türlü desteği vereceğiz. Bir yarışma ortamı oluşacak, 5 üniversitemiz var. Kim çok üretirse o üniversite daha çok kaynak alacak, kim gerçekten çok alt sıralarda kalır, bir performans gösteremezse, onu da gözden geçirip belki o üniversitelerimizi kapsam dışına alabilme durumumuz da söz konusu olabilecek. Burada önemli olan ne kadar ürettiğiniz, ne kadar büyük performans gösterdiğiniz. Bu performansı gösterdiğiniz takdirde biz gereken her türlü desteği vereceğiz. Yatırım programına sizin üniversite tavanınızdan ayrı olarak bir proje koyacağız. Misyon farklılaşması ve ihtisaslaşmaya yönelik bir program açacağız ve bu çerçevede size verilmiş olan üniversite ödenek tavanınızdan farklı bir destek mekanizması oluşturacağız. Tek programımız çerçevesinde üniversitelerimizin başarısına göre desteği vereceğiz."

"Rektörlerimiz bu programa sahip çıkmalı"

Bakan Elvan, üniversite yöneticilerine gerçek anlamda üniversite olabilmeleri için bu programa odaklanmaları gerektiğini de ifade ederek, "Biz istiyoruz ki bu üniversitelerimiz ihtisaslaştıkları alanlarda, kendi alanlarında bölgede hatta ülkede bir cazibe merkezi konumunda olsunlar." değerlendirmelerinde bulundu.

Programa, rektörlerin sahip çıkmasının önemine işaret eden Elvan, onların programa sahip çıkmasının üniversite kadrolarının da sahip çıkması anlamına geldiğini dile getirdi.

Üniversitelerin belirli bir alana odaklanması gerektiğini belirten Elvan, Bakanlığı ve YÖK'ün de destekleriyle büyük başarılar elde edilebileceğini kaydetti. Elvan, üniversitelerin sanayiden, iş dünyasından, araştırma enstitülerinden kopuk olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Son bir yıldaki performansına bakıldığında performansı iyi olan, performansından çok memnun olmadığımız üniversiteler de var ama bir izleme ve değerlendirme mekanizması kurulacak ve yakinen bu üniversitelerimiz izlenecek. Yapılan çalışmalar değerlendirilecek. Bu çerçevede de özellikle kaynak tahsisi konusunda kararlar verilecek. Malum, ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok kaynak. Böyle bir mekanizmayı oluşturacağız."

Elvan, programa katkılarından dolayı YÖK Başkanı Saraç ve üniversite rektörlerine teşekkür etti.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.