  • 12 EYLÜL 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.436
    EURO 4.11
  • BIST 109129.65
    ALTIN 146.698
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Üniversitelere ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Üniversitelere ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından üniversitelere ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Kayıt hakkı kazanan adaylar, sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" ulaşabilecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Üniversitelere ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından, üniversitelere ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2017-Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Adaylar, üniversitelere ek yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

2017-2018 ders yılında, ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 13-19 Eylül 2017 tarihlerinde yapılacak.

Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacak.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.

Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alıyor.

Etiketler: üniversiteler ek yerleştirme sonuçları, ösym
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER