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Üniversite yerleştirme güncellemeleri YÖK veri tabanında

ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemindeki hatadan dolayı 78 üniversiteye yerleşen veya yerleşecek adayların veri ve fotoğrafları YÖKSİS'e yüklendi.

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Üniversite yerleştirme güncellemeleri YÖK veri tabanında

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan yerleştirme işlemindeki hatadan dolayı 78 üniversiteye yerleşen veya yerleşecek adayların verileri ile fotoğrafları Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) tekrar düzenlendi ve YÖKSİS'e yüklendi.

YÖK, yerleştirme işlemindeki hatadan etkilenen 78 üniversiteye yazı göndererek, ÖSYM'nin, 2017-ÖSYS yerleştirme işlemleri esnasında adayların tercihlerine ilişkin kullanılacak yerleştirmeye esas puanları belirlenirken, Tablo-6C'nin ekinde yer alan okul türlerinden mezun olan adayların alan ve dallarına göre ek puan kullanılabilecek tercihlerinde "yerleştirme ek puanları" yerine "yerleştirme puanları" kullanıldığını bildirdi.

Yazıda, bu durumdan dolayı etkilenen toplam 18 bin 331 adayın 14 bin 94'ü aynı tercihine yerleşirken, bin 110 adayın farklı tercihlerine yerleştiği, bin 628 adayın yerleşemez iken yerleştiği ve bin 499 adayın ise yerleşirken yerleşemez duruma geldiği ifade edildi.

Yerleştirme işlemindeki bu hatadan dolayı 78 üniversiteye yerleşen veya yerleşecek adaylardan da etkilenenlerin bulunduğuna işaret edilen yazıda, bu kapsamda, bu üniversitelere yerleşen öğrencilerin verileri ve fotoğraflarının tekrar düzenlendiği ve YÖKSİS'e yüklendiği belirtildi.

YÖK'ten gönderilen yazıda, buna göre üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere ait güncel verilerin, YÖKSİS'ten indirilerek, gerekli işlemlerin yapılması istendi.

Etiketler: ösym, YÖK, YÖKSİS
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