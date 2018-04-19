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Buradasınız : » » Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanma tarihinde değişiklik yapılmadı

Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanma tarihinde değişiklik yapılmadı

ÖSYM Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanma tarihinde değişiklik yapmama kararı aldı. Sonuçlar, planlandığı gibi 31 Temmuz 2018'de açıklanacak.

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Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanma tarihinde değişiklik yapılmadı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasında önceden belirlenen tarihte değişiklik yapılmamasına karar verdi. Buna göre YKS sonuçları, planlandığı gibi 31 Temmuz 2018'de açıklanacak.

ÖSYM yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 23-24 Haziran'da yapılması planlanan YKS'nin 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılması kararı, bugün ÖSYM Yönetim Kurulu'nda görüşüldü.

ÖSYM Yönetim Kurulu, YKS sınavının 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmasına ve buna göre ÖSYM 2018 Sınav Takvimi'nde değişiklik yapılmasına karar verdi.

YKS sınav tarihleri değişince daha önce 31 Temmuz 2018 olarak belirlenen sınav sonuç açıklama takviminde bir gecikme olup olmayacağı adaylar tarafından merak edilirken, ÖSYM Başkanlığı, YKS sınav sonuçlarının açıklanma tarihi olarak önceden belirlenen 31 Temmuz 2018'de ise değişiklik yapılmamasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: yks, üniversite, ösym
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