Başbakan Binali Yıldırım, gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Yıldırım, eyalet sistemiyle ilgili iddialara ilişkin soru üzerine, "Başından beri MHP ile AK Parti olarak biz bu anayasa değişikliğini hazırlarken kırmızı çizgimiz olarak üniter yapıyı öngördük ve bu konuda herhangi bir endişeye tereddüte yer vermeyecek şekilde titiz bir çalışma yaptık. Üniter devlet yapısı bizim de hassasiyetimiz, MHP'nin de hassasiyeti. Eminim ki vatanını, milletini, bayrağını, devletini seven 80 milyon vatandaşımızın da önemsediği, hassasiyet gösterdiği bir konu. Dolayısıyla ortaya atılan bu dedikodular, tamamen kafa karıştırmaya yöneliktir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, bizim açıklamalarımız ve Sayın Bahçeli'nin bugünkü en son değerlendirmeleriyle mesele kapanmıştır. Zaten olmayan bir şeydir ve tamamen kapanmıştır." AA