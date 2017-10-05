'UNESCO'nun çok boyutlu problemleri çözecek kapasitesi var'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yürütme Kurulu (YK) Özel Oturumu'nda üye ülkelerin UNESCO nezdinde daimi temsilcilerine hitap etti.

Bu ziyaretin UNESCO merkezine yaptığı ilk ziyaret olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, UNESCO'nun gündeminin, 72 yıl önce kurulduğundaki kararlılıkla yenilenmesi gerektiğini belirtti.

Kültürel bölünmelerin halen ne şekilde devam ettiğinin ve yaşanan problemleri nasıl karmaşıklaştırdığının görüldüğünü dile getiren Çavuşoğlu, bugünkü çağda yeri doldurulamaz dönüm noktalarının yıkımına şahitlik etmenin üzücü olduğunu kaydetti.

"UNESCO'nun kurucu ideallerine tamamen bağlıyız"

Çavuşoğlu, "Bu koşullar altında UNESCO adil ve barışçı bir dünya oluşturmak için ortak evimizdir." dedi.

Devletlerin çöküşlerinin büyük insani trajedilere ve insanların görülmemiş düzeyde yerlerinden edilmelerine neden olduğunu belirten Çavuşoğlu, aşırılığın ve korkuların insanlığın temel değerlerine saldırdığını vurguladı.

Bu çerçevede UNESCO'nun kültür, eğitim, bilim ve enformasyon alanlarındaki lider rolüne güvenilmesi gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, UNESCO'nun çok boyutlu problemleri çözecek kapasitesi ve bilgisi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin UNESCO'nun kurucu üyeleri arasında yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "UNESCO'nun kurucu ideallerine ve prensiplerine hizmet etmeye tamamen bağlıyız. UNESCO'nun 'Gündem 2030'da ortaya konan sınamalara çözüm bulabilmesini sağlayacak kapasiteleri inşa etmek için çalışacağımıza sizi temin ediyorum. Bu örgütün hoşgörü ve karşılıklı anlayışın merkezi olmayı sürdürmesi için yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.

UNESCO'ya yüksek standartlarını korumak için her konuda yardımcı olmaya devam edeceklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Sonuç olarak, UNESCO'yu uluslararası sistemin 'vicdanı' olarak güçlendirmeye devam edeceğimizden eminim." dedi.

Oturuma, UNESCO Genel Direktörü İrina Bokova da katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, oturum öncesinde Bokova ile de bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu görüşmede Bokova'ya, Dışişleri Bakanlığı üstün hizmet ödülü verdi.