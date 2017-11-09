Ünal: Seçim barajıyla ilgili çalışmamız sürüyor

Seçim barajı tartışması, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın gündemindeydi.

Konu ile ilgili partisinin bir çalışma yürüttüğünü belirten Ünal, "Çalışmamız bittiğinde genel başkanımıza sunulacak, görüşümüz kamuoyuyla paylaşılacak" dedi.

Ünal şunları kaydetti:

“Güzel olan bir konunun öncelikli olarak tartışılması, siyasi partilerin gündemine alıp bu meseleyi karşılıklı olarak tartışmaları ve daha sonra değerlendirmeleri, değerlendirmeler sonucunda da bir karara varılmasıdır… Biz de bir heyetle bir çalışma yürütüyoruz. Bu daha sonra genel başkanımıza sunulacak. Bizim bu konudaki görüşümüz de kamuoyu ile paylaşılacak. Siyasi partiler de konuşacak ve bir nihai karara varacaklardır.”

TRT HABER

