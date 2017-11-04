Ünal: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımıza saldırarak gündem saptırıyor

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Partili belediyelerdeki değişim sürecine ilişkin eleştirilerine tepki gösterdi.

Mahir Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu, kirli ilişkilerini perdelemek adına Sayın Cumhurbaşkanımıza çirkin bir şekilde saldırarak gündem saptırmaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet partilerine ait belediyelerle ilgili, "Sorunlu belediyelerde siz gereğini yapmazsanız İçişleri Bakanlığı devreye girer" sözlerini hatırlatan Ünal, şöyle devam etti:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini direkt olarak muhatap almayan bu açıklamaya verdiği çirkin cevabın tahkir ve tahrik amaçlı olduğu açıktır. Bu zat şunu bilmelidir ki; hükümetimiz, devlet, millet ve hukuk adına gerekli her şartta harekete geçer. Onun sahte kahramanlığına, meydan okumalarına bakmaz."

Ünal açıklamasında ayrıca, "DHKP-C, FETÖ ve PKK terör örgütleriyle ve Türkiye düşmanı yapılarla iş tutan bu çukur muhalefet anlayışı yenilecek, siyasi tarihin çöplüğündeki yerini alacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber

