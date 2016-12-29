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'Ümit ederiz ki ateşkes acıların son bulması için başlangıç olur'

Başbakan Yıldırım, Genç İşadamları Konfederasyonu heyetini kabulünde konuştu.

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Ümit ederiz ki ateşkes acıların son bulması için başlangıç olur

Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün, yıllardır devam eden Suriye'deki kanı durduracak önemli bir ateşkese, Rusya Federasyonu ile birlikte imza koyduk. Ümit ederiz ki bu, Suriye'de yaşanan acıların son bulması için başlangıç olur." dedi.

Yıldırım, "2017 her bakımdan ülkemiz için daha güzel günleri birlikte yaşayacağımız yıl olacak. 2017'de Türkiye hem yatırım hem üretim hem istihdam hem de ihracat konularında bütün gayretini, bütün imkanlarını ortaya koyacak." diye konuştu.

"Ekonomimiz üzerine ileri geri söylenen lafların kıymeti harbiyesi yoktur." diyen Başbakan Yıldırım, "Gök kubbede ekonomi üzerine söylenmeyen laf kalmadı ama işte sonuç ortada, ekonomi dimdik ayakta, her şeyiyle tıkır tıkır işliyor." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Ümit ederiz ki yeni Amerikan yönetimi burada, Türkiye'nin müttefikliğinin değerini daha iyi anlar, burada çapulcularla iş tutmaktan vazgeçer. Amerika'ya yakışmıyor. Amerika'ya yakışan, yıllardan beri stratejik ortağı olan, NATO'da, bölgede her zaman birlikte hareket eden Türkiye ile terör konusunda da başka konularda da uyumlu bir çalışma ortaya koymaktır. Yeni yönetimin bu konuda daha müspet adımlar atacağına inanıyoruz, bunu bekliyoruz."

Yıldırım, "Bazen diyorlar ki 'Siz Kürtler'e karşı mısınız?' Kardeşim, aklınızı başınıza alın, Kürt-Türk kardeş, bunları birbirine düşürmek isteyen de kalleştir, bu kalleş de PKK'dır. Bunların, bu alçakların, Kürt-Türk diye bir derdi, sorunu yok. Sorun, Kürtler'in de Türkler'in de hayatını karartan, geleceğine ipotek koyan bu alçak terör örgütüdür, sorun budur. Bu sorunu da memleketin gündeminden çıkartacağız, buna ahdettik." dedi.

Anayasa değişikliği teklifine ilişkin Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"HSYK ile ilgili bir düzenleme var. Bu düzenlemenin esası da hakimleri yarıştırmaktan vazgeçiyoruz. Hakimlerden HSYK'ya üye seçeceğiz, Türkiye'de sanki seçim yapılıyormuş gibi herkes adaylarına destek olmak için kapı kapı geziyor, o ara memleketin dosyaları kalıyor. Vatandaş bekliyor ki dosya görüşülsün de karar çıksın, hak getire. Bir de seçimi kaybederse onun üzüntüsünden üç ay daha bakamıyor dosyalara. Olan vatandaşa oluyor." AA

Etiketler: Genç İşadamları Konfederasyonu, Başbakan Binali Yıldırım
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