"Umarım ABD'nin operasyonu göstermelik değildir"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, ABD'nin Suriye'de rejime ait askeri üsse düzenlediği operasyonlara ilişkin, "Umarım ABD'nin bu operasyonu göstermelik bir müdahale değildir. Bu müdahale sorunu çözmeye yönelik bir müdahale olsun. Yoksa spesifik bir müdahaleyse, dünya kamuoyundaki tepkileri dindirmek için bir müdahaleyse yine yazıklar olsun diyorum. ABD'nin bu müdahalesi önemlidir ama bu müdahalenin kalıcı olması da son derece önemlidir." dedi.

Çelik, yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin, müdahalenin geç kalınmış bir müdahale olduğunu belirtti.

Beşşar Esed'in sadece bölgenin değil, bütün dünyanın sorunu olduğunu vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

"Düşünebiliyor musunuz 600 binden fazla belki de milyona yakın insan hayatını kaybetti. Hala sözüm ona çağdaş dünya izlemeye devam ediyor. Suriye'de kimyasal silah kullanılınca kırmızı çizgi aşılıyor, 600 bin kişi ölünce kırmızı çizgi aşılmıyor. Bu vahşet 6 yıldır devam ediyor. Türkiye bu konuda sürekli ikazlar yaptı ve bu olayın nerelere ulaşabileceğini gördü ama ne yazık müdahale birilerinin işine gelmedi. Umarım ABD'nin bu operasyonu göstermelik bir müdahale değildir. Bu müdahale sorunu çözmeye yönelik bir müdahale olsun. Yoksa spesifik bir müdahaleyse, dünya kamuoyundaki tepkileri dindirmek için bir müdahaleyse yine yazıklar olsun diyorum. ABD'nin bu müdahalesi önemlidir ama bu müdahalenin kalıcı olması da son derece önemlidir."

Uluslararası kuruluşların artık istatistiki verileri tutmaktan vazgeçip kangren olmuş bu yaraya insanlık adına neşter atması gerektiğine dikkati çeken Çelik, "Dünyanın belası durumundaki Esed'in defedilmesi gerekiyor, aksi durumda daha çok benzer olaylarla karşılaşacağız. Uçuşa yasak bölge de çok konuşuldu. Yaklaşık 8,5 milyon insan Suriye'den ayrılmak zorunda bırakılmış. Güvenli bölgenin de el birliğiyle oluşturulması gerekiyor ki bu insanlar güven içinde yaşayabilsin." diye konuştu.