Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, merkez Yıldırım ilçesinde gerçekleştirilen "3. Artvin Günleri"nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin iktidara geldiği günden itibaren devlet ve millet kaynaşmasını sağladığını söyledi.

Eskiden devletin başka, milletin başka bir kavram olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bütün hukuki mevzuatımızda, anayasal metnimizde, 'devletin milleti' ibaresi geçiyordu. Artık öyle değil. Devlet, milletin. Milletin devleti. Devlet, bir nesne olarak milletin ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş bir organizasyon. Dolayısıyla millet, devlete müracaat ettiğinde mahkeme duvarı gibi bir yüz görmeyecek. Müşfik, kendisini güzel bir şekilde ağırlayan işini gören bir yüzle karşılaşacak." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'yi hak ettiği noktaya taşıyacaklarını vurguladı.

"Nazarınızda millet, millete hizmet varsa Allah da kolaylığını veriyor. Biz, çalışacağız. Türkiye'yi sadece bir açıdan güçlendirmiyoruz. Milletimiz ayaklarını yere sağlam basarak ülkesinin güçlendiğini görmeye devam ederken diğer taraftan ayağımıza terör marifetiyle, sair tuzaklarla pranga vurmak isteyenleri de bir bir temizliyoruz. İşte Afrin'i temizledik. Kimileri 'Gitmeyin, şu olacak, bu olacak.' dedi. Hiçbir şey olmaz. Biz, milletimize, güvenlik güçlerimize, askerimize güveniyoruz. Korkacak bir şeyimiz yok. Bu millet, gözünden hiçbir şeyi sakınmamıştır. Eğer konu vatan, namus, mukaddesatsa, bayraksa hepimiz ölmeye razıyız."

"Korkacak bir şeyimiz yok"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin hem bölgesinde hem de küresel anlamda çok güçlü bir ülke olacağını belirterek "Biz, öncelikle yerel vesayeti ortadan kaldırdık. Yerel vesayetin bizimle baş edemeyeceğini görenler, uluslararası vesayeti Türkiye'ye Gezi süreci, 17-25 Aralık, 15 Temmuz ile sokmaya çalıştıklarında onları da ezdik. Uluslararası vesayeti de ortadan kaldıracağız. Biz, güçlüyüz korkacak bir şeyimiz yok." değerlendirmesini yaptı.

Bütün dünya ülkelerinin "lider" eksikliği yaşadığını dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Lider yok, hepsi teknokrat. Halkı ve kitleleri arkasına alabilen liderler eksik. Bizim Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Bugün dünyada sağdan say 1, 1,5, soldan say 1, 2... Erdoğan, biraz da Putin. Başka yok. Dolayısıyla bunun kıymetini bileceğiz. Gecesini gündüzüne katan alın terini bu millet için akıtan Erdoğan'ın etrafında kenetleneceğiz ve şaha kalkacağız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, ilçe belediye başkanları, AK Parti ve CHP Bursa milletvekilleriyle etkinliğin açılış kurdelesini kesen Çavuşoğlu, stantları da gezdi.

Kaynak: AA