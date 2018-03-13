Uluslararası İyilik Ödülleri kapsamında Vefa Ödülü TSK'ya verildi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İyilik Ödülleri Programı'na katıldı.

Orgeneral Akar'a ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Akar, TSK'ya verilen Vefa Ödülü'nü, silah arkadaşları adına aldığını söyledi.

"Ülkemizin birliği ve bütünlüğü, milletimizin güvenliği ve bekası için gerektiğinde canını feda etmekten çekinmeyen TSK mensupları, "ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışı içinde verilen tüm görevleri 7 iklim 3 kıtaya barış, adalet, huzur götüren atalarımıza yaraşır şekilde yapma azim ve kararlılığındadır. Bu ödülü her zaman minnetle ve rahmetle anacağımız aziz şehitlerimiz, gazilerimiz ve değerli aileleriyle başta Afrin olmak üzere egemen ve bağımsız kararlarımız doğrultusunda ülkemizin güvenliği, bölgenin barış ve istikrarı için karada, denizde, havada büyük kahramanlık ve fedakarlıklarla görev yapmakta olan silah arkadaşlarım adına alıyorum."

Genelkurmay Başkanı Akar, ödülün verilmesinden dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı'na teşekkür etti.

Kaynak: TRT Haber, AA