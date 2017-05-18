Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, teknik bütün çalışmaları tamamladıklarını ve İSEDAK ülkelerinin katılımıyla uluslararası bir gayrimenkul borsası kuracaklarını belirterek, "Aynen menkul kıymetler borsası gibi... Orada kağıtlar, hisseler el değiştiriyor, burada gayrimenkuller el değiştirecek." dedi.

Canikli, Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde düzenlenen CEO Club Büyüme ve İstihdam Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yaşadığı şoklara karşı çok hızlı toparlandığını söyledi.

Geçen yılın son çeyreğinde tüm sıkıntılara rağmen güçlü bir büyüme oranı yakalandığını, ekonominin güçlü ve dinamik yapısına güvendiklerini ifade eden Canikli, şunları kaydetti:

"Güçlü büyüme hikayemiz yeniden başlamıştır. Dalgalanma tamamlandı. Gemimiz sığ ve güvenli limana çekildi. Artık siyasi istikrarsızlığı ortaya çıkaracak herhangi bir engel kalmadı. Bundan sonra ihtiyaca yönelik, nokta ve ufak dokunuşlarla güçlü sonuç alacağız. Ekonomimizi orta gelir tuzağından çıkartacağız."

Kişi başına düşen gelirin 20 bin dolar seviyesine çıkmasının önünde artık hiçbir engel olmadığını, yatırımcıların önünün açık olduğunu, hiçbir engelle karşılaşmayacaklarını belirten Canikli, ne jeopolitik risklerin ne de AB ile ilişkilerin yatırımların önünde engel olduğunu, en kötü günlerin de geride kaldığını söyledi.

Artık "dostlukların artırılması, düşmanlıkların azaltılması" politikasını yoğun bir şekilde uyguladıklarını, sorunları konuşarak çözeceklerini, bütün iletişim kanallarını açık tutacaklarını vurgulayan Canikli, yatırım ortamının iyileştirilmesinden bazı vergi ve harçların kaldırılmasına kadar birçok reformu sessiz sedasız yasalaştırdıklarını anlattı.

"Uluslararası Gayrimenkul Borsası kuruyoruz"

Nurettin Canikli, gayrimenkul sektörünün finansmanı amacıyla gayrimenkul sertifikasını hayata geçirdiklerini hatırlatarak, bu ürünün daha geniş bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini bildirdi.

Bütün dönüşüm projelerinin tamamı için gayrimenkul sertifikası çıkartarak içeriden ve dışarıdan milyarlarca dolar finansman sağlanması imkanı olduğunu, bunun zamanla geniş bir alana yayılacağını ifade eden Canikli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bununla bağlantılı yine entegre diyebileceğimiz bir modeli, projeyi yakında hayata geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, ki geç kalındı, teknik bütün çalışmaları tamamladık. O da Uluslararası Gayrimenkul Borsası... İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) bünyesinde, İSEDAK ülkelerinin katılımıyla uluslararası bir gayrimenkul borsası... Aynen menkul kıymetler borsası gibi... Orada kağıtlar, hisseler el değiştiriyor, burada gayrimenkuller el değiştirecek.

Bütün güvenlik mekanizmaları sistemde var. Yani bir gayrimenkul satıcısı, konut, arazi, proje, AVM olabilir, borsaya fiyatıyla birlikte girecek. Aracı kurumlar vasıtasıyla... Fiyatını İSEDAK üyesi tüm ülkelere açık olacak şekilde gayrimenkulü satabilecek. Hiçbir risk içermiyor. Hem alıcı hem de satıcı açısından aracı kurumlar garanti ediyor güvenliği. Takasbank veya benzeri bir kuruluş devrede. Parayı tahsil etmeden, tahsil ettiği garanti edilmeden tapu verilmiyor. Aynı anda gerçekleşiyor veya tapu dijital ortamda, tapu dairesine gitmeden el değiştirebilir hale gelebiliyor. Bununla ilgili yasal düzenlemeleri önümüzdeki günlerde Meclis'e sevk edeceğiz. Çok çok önemli bir proje. Bu dünyada ilk olacak. Başka hiçbir uygulaması yok. Piyasa dijital olacağı için nerede kurulduğunun bir önemi yok. Ama Türkçe olarak bütün altyapı çalışmalarını yapıyoruz. İSEDAK ülkelerinin kurucusu olduğu, her ülkenin eşit oranda kurucu hissedarlığa sahip olduğu bir model olacak."

"Dünyanın bu noktada merkezi olacak"

Başbakan Yardımcısı Canikli, İSEDAK üyesi 57 ülke bulunduğunu hatırlatarak, isteyen ülkenin gireceğini, katılmak isteyip de teknik altyapısı müsait olmayanlara her türlü desteği doğrudan o ülkelerde vereceklerini de bildirdi.

Canikli, "İnşallah bunu hayata geçirdikten kısa bir sonra, göreceksiniz, dünyanın bu noktada merkezi olacak. Dünyaya gayrimenkul pazarlayan ülkeler noktasında, gelişmiş ülkeler yani İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya örnek olarak söylüyorum, göreceksiniz bu modele dahil olmak için çok büyük özel çaba sarf edecekler. Buradaki bir gayrimenkul, aynı anda dünyanın her yerinde satışa sunulabilecek." ifadelerini kullandı.

Satış panelinde gayrimenkule ilişkin her türlü bilginin ve videonun yer alacağını aktaran Canikli, Türkiye'ye gelmeden, gayrimenkulü görmeden yatırımcının satın alabileceğini bildirdi.

Canikli, "Bu yapıyı şu anda oluşturduk. Teknik çalışmalar tamamlandı. Daha uzun bir süre gayrimenkul sektörü turizmle birlikte lokomotif olmaya devam edecek. Talep ortada... Bu talep sadece içeriden gelmiyor." dedi.