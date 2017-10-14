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'Ulusal Uzlaşı Anlaşması'nı memnuniyetle karşılıyoruz'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Filistin Ulusal Uzlaşı Anlaşması hakkında yazılı açıklama yaptı.

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Ulusal Uzlaşı Anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,"Filistin'de, Hamas ve Fetih arasında imzalanan ve Filistinli kardeşlerimiz arasında bir süredir devam eden bölünmüşlük halini nihayete erdiren Ulusal Uzlaşı Anlaşması'nı memnuniyetle karşılıyoruz."

Kalın, Filistin Ulusal Uzlaşı Anlaşması hakkında yazılı açıklama yaptı. Filistin'de, Hamas ve Fetih arasında imzalanan Ulusal Uzlaşı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin Uzlaşı Anlaşması görüşmelerini, sürecin başından itibaren desteklediğini vurguladı.

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kapsamda Hamas ve Fetih yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini, son olarak 28 Ağustos'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ankara'da bir araya geldiğini anımsattı.

"İsrail'in sabote edecek adımlardan uzak durması gerekir"

Tüm İslam aleminin ve Ortadoğu halklarının müşterek meselesi olan Filistin sorununun hak, hukuk ve eşitlik temelinde çözüme ulaşabilmesinin, Filistin halkının tek yumruk olmasına bağlı olduğu değerlendirmesinde bulunan Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Filistin'de, Hamas ve Fetih arasında imzalanan ve Filistinli kardeşlerimiz arasında bir süredir devam eden bölünmüşlük halini nihayete erdiren Ulusal Uzlaşı Anlaşması'nı memnuniyetle karşılıyoruz.

Filistin'de yaşanan siyasi diyalog süreci, uluslararası topluma birtakım sorumluluklar yüklemektedir. Bu vesileyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası örgütlere insani krizin sona erdirilmesi, barış sürecinin canlandırılması ve iki devletli çözüm için gerekli adımların gecikmeden atılması çağrımızı yineliyoruz. 

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Filistin Ulusal Uzlaşı Anlaşması, filistin, hamas, Fetih
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