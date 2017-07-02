'Ülkenin her yerine, denizciliği getiriyoruz'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Memnuniyetimiz, gururumuz o ki, ülkenin her yerine, iç sulara, denizciliği, deniz sevdasını, denizi sevmeyi getiriyoruz." dedi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Kars-Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü'nde düzenlenen tekne teslim töreni, iskele açılışı ve göl üzerinde ilk kez gerçekleşen yelken ve kano yarışlarına katılan Arslan, törenin açılış konuşmasında, hükümet olarak iç sulara önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

"37 tersaneyi 79 tersaneye çakardık"

Kars ve Ardahan'ın birçok değer barındırdığını bunların bir tanesinin de Çıldır Gölü olduğunu ifade eden Arslan, "Bugün sadece Kars, Ardahan'a değil, ülkenin her noktasına hizmet etmeye çalışıyoruz. Ülkemizin denizciliğini geliştirmek adına çok mesafe kat ettik. Gerek yasal düzenlemeler, gerek alt yapı yatırımları, gerekse de ulusal arenada rekabet edebilir anlamında yaptığımız uygulamalarla çok mesafe kat ettik. Üç tarafı denizi olan ülkede gençlerin sadece kıyı kentlerinden değil, diğer kentlerden de çıkabilmesi adına iç sularda çok güzel, çok başarılı uygulamalar yapıyoruz. Çıldır'da, Kars'ta Ardahan'da yaptığımız tam da bu. Memnuniyetimiz, gururumuz o ki, ülkenin her yerine, iç sulara, denizciliği, deniz sevdasını, denizi sevmeyi getiriyoruz. Esasında önce gemi yapmanız lazım, onun için tersanenizi attırmak, tersanenizi büyütmeniz lazım. 37 tersaneyi 79 tersaneye çakardık." diye konuştu.

Arslan, ülke için gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür ederek, denizciliğe yaptıkları yatırımlarla dünyanın üçüncü sırasındaki ülke komuna geldiklerini anlattı.

Uluslararası çalışan 170 liman ile yılda yaklaşık 450 milyon ton elleçleme yaptıklarını bildiren Arslan, denizcilik sektöründeki gelirin en az üç kat arttırdıklarına vurgu yaptı.

"Bize düşen, bu ülkeyi mamur hale getirmek için çalışmak"

Bin yıldır coğrafyada milletin bir ve beraber yaşadığını aktaran Arslan, bu birlikteliğin her daim devam edeceğine inandığını dile getirdi.

Bakan Arslan, şunları kaydetti:

"Binli yıllarda Ebul Hasan Harakani Hasretleri alperenleriyle birlikte gelip İslam'ı bu coğrafyada yayarken, Türklerin gelmesinin önünü açarken, 33 yıl ciddi bir mücadelenin sonunda şehit düşmüş. İlk şehidimiz Ebul Hasan Harakani Hazretleri olmak üzere bu coğrafyada biz bin yıldır milyonlarca şehit vermişiz. Yine tarihçilerin söylediğine göre, sadece bu bölgede Kars, Ardahan, Iğdır'da verilen şehit 1,5 milyon. 90 bin Sarıkamış şehidi, onlar gözlerini kırpmadan ülkeleri adına şehit olmaya gittiler. Ne pahasına, donmak pahasına. Bugün de güvenlik güçlerimiz ülkeyi koruma adına şehit oluyorlar. Sebebi ise ecdadın bize vatan olarak bıraktığı bu toprakları çok daha iyi noktaya taşımak. Bize düşen de, bu ülkeyi mamur hale getirmek için çalışmak."