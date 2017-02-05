'Ülkenin gelişmesini önlemeye çalışanlar darbe girişimine kalktılar'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'daki temaslarının ardından Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve beraberindekilerle, askeri helikopterle Patnos ilçesine geçerek, burada düzenlenen Patnos Kaymakamlığının ek hizmet binası açılışına katıldı.

Soylu, açılışta yaptığı konuşmada, muhalefetin sürekli hükümetin yaptığı yol, köprü gibi yaptıklara sürekli 'hayır' dediğine işaret etti.

DEAŞ, FETÖ, PKK ve KCK bir taraftan yönetiliyor

Bakan Soylu, bu güzel yatırımlar nedeniyle birçok saldırıya maruz kaldıklarına dikkati çekti.

Ülkenin yıllar boyu derin güçlerin oyunuyla karşı karşıya kaldığını kaydeden Soylu, "Aynen bugün olduğu gibi bir taraftan DEAŞ, FETÖ, PKK diğer taraftan KCK, bunların hepsinin ortaya koyduğu ve hepsinin bir taraftan yönetildiği bir saldırı disipliniyle karşı karşıyayız. Bunun tesadüf olduğunu düşünmeyin. Evet hafif tabiriyle planlı bir tesadüf olduğunu düşünebilirsiniz. Planlı bir tesadüf." diye konuştu.

"Tek devlet, tek bayrak, tek millet ve tek vatan kavramını hiç kimse ortadan kaldıramayacak"

Konuşmasına "Şimdi DEAŞ'a karşı da mücadelemizi, nasıl yapacağımızı millet ve devletle bir kararlılık içerisinde ortaya koyuyoruz" ifadeleriyle devam eden Soylu, şunları kaydetti:

"Şimdi PKK'ya, KCK'ya karşı nasıl cevap verebileceğimizi ülkeye ve tüm millete gösteriyoruz. Nasıl FETÖ'ye bu ülkede paralel devlet kuramazsınız dediysek, 'bu ülkede tek devlet, tek bayrak, tek millet ve tek vatan kavramını hiç kimse ortadan kaldıramayacak' diye anlayışımızı net şekilde ifade etmeye çalışıyoruz. 15 Temmuz'u hep birlikte yaşadık. Nasıl yaşadığımızı biliyoruz. Bu ülkede demokrasiyi bir Truva atı olarak değerlendirdikten sonra bu ülkenin gelişmesini, büyümesini ve zenginleşmesini önlemeye çalışanlar, başarılı, muvaffak olamayınca etrafındaki ateşi Suriye'de, Irak'ta ve etrafındaki bütün ülkelerdeki ateşi Türkiye'ye yansıtamayınca, bir darbe girişimine kalktılar. Milletimiz onlara cevap verdi. 'Kendi ülkemin namusuna kimsenin elini dokundurtmam' dedi. 'Demokrasime kimseyi dokundurtmam ve ülkemin yarınlarına kimseyi dokundurtmam' dedi." AA