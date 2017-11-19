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'Ülkemizle ilgili yapılan hesapları paçavraya çevireceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizle ilgili yapılan hesapları, çizilen haritaları bir asır önce nasıl yırtıp attıysak, bugün de Allah'ın yardımıyla aynı şekilde paçavraya çevireceğiz.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane'de partisinin 6'ncı olağan il kongresinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Masa başında ülkemizle ve bölgemizle ilgili yapılan hesapları, çizilen haritaları bir asır önce nasıl yırtıp attıysak, bugün de Allah'ın yardımıyla aynı şekilde paçavraya çevireceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam ett:

"FETÖ davalarındaki soruşturmalar ilerledikçe görüyoruz ki karşımızdaki yapı öylesine ince bir planla kurgulanmış ki bu örgütün bizim insanlarımızın eseri olması mümkün değil."

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler: Gümüşhane, cumhurbaşkanı erdoğan
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