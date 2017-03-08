'Ülkemizin önünü tıkamaya kimsenin hakkı yoktur'

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Aliağa Enka Spor Salonu'nda "STK Buluşması"ndaki konuşmasında "80 model bir darbe anayasasıyla Türkiye'nin bu değişimi gerçekleştirmesi imkansızdır. Bu ülkenin büyümesinin, gelişmesinin, kalkınmasının önünü tıkamaya hiç ama hiç kimsenin hakkı yoktur. 16 Nisan yeni bir diriliş yeni bir yükseliş olacak. Geleceğin anahtarı bir kez daha sizin elinizde. İnanıyorum ki 16 Nisan'da vereceğiniz karar ve oylarla Türkiye'nin aydınlık yarınlarının kapısını sizler açacaksınız. Demokrasimize çağ atlatacaksınız." ifadelerini kullandı.

"Mevcut sistem demokrasinin gelişmesi ve ülkenin daha da büyümesi için yetersiz kalıyor"

Geçen seçimde millete yeni bir anayasa sözü verdiklerini hatırlatan Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bütün siyasi partiler aynı sözü verdi. O partiler, o sözü verenler ana muhalefet partisi, HDP bölücü parti, bugün 80 model artık ikide bir yolda kalan bu anayasaya o kadar çok sahip çıkıyorlar ki insanın aklı şaşıyor. Bunca yıl sistem sebebiyle çekilen sıkıntılar sanki hiç yokmuş gibi davranıyorlar. Mevcut sistem demokrasinin gelişmesi ve ülkenin daha da büyümesi için yetersiz kalıyor. Vesayetçi anlayış tam da bu nedenden dolayı bu mevcut anayasada ısrar ediyor. İstiyorlar ki bu antidemokratik sistem seçilmişlerin tepesinde sürekli bir Demokles'in kılıcı gibi sallansın. Adına 'parlamenter sistem' dedik ama yıllardır bir türlü bu sistemi demokratik işleyen bir sistem haline getiremedik. Siyaset üzerinde hep baskılar oluştu. Türkiye'yi yönetmek cesaret işi sayıldı."