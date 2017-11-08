'Ülkemize katkısı olacağına inandığımız herkese kapılarımız açıktır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı değerlendirmede, Türkiye olarak başta 2023 olmak üzere hedeflere ulaşmak için hem kurumsal, hem bireysel anlamda inovasyon kültürünü geliştirmek, teknolojide sürekli daha ileri gitmenin yollarını aramak gerektiğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:

"Biz Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu ve güçlü ekonomisiyle teknoloji alanında da dünyayla yarışır hale gelmesi için çalışıyoruz. Bu yüzden ülkemize katkısı olacağına inandığımız herkese kapılarımız sonuna kadar açıktır. Otomotivden uzay teknolojilerine kadar birçok alanda yürüttüğümüz çalışmalara dünya ile daha fazla entegrasyon halinde devam edecek, milletimizin de desteği ile inşallah Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız."