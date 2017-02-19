'Ülke artık kalıcı istikrar istiyor'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Milli iradenin tam tecelli etmesi için yeni bir sisteme, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ihtiyaç var. Bu ülke artık istikrarsızlık istemiyor. Bu ülke, kalıcı bir istikrar istiyor." dedi.

Elvan, Mersin Valiliğince bir restoranda merkez Akdeniz ilçesindeki muhtarların katılımıyla düzenlenen "Muhtarlar Buluşması"nda yaptığı konuşmada, muhtarların ellerinden geldiğince vatandaşların sorunlarını yetkililere aktardığını söyledi.

Mahallelerdeki huzurun, ilçelere ve illere yansıdığına vurgu yapan Elvan, "Siz kamuyla, devletin birimleriyle ne kadar çok işbirliği yaparsanız, mahallelerimizin huzuru da o kadar artacaktır. Mahalle, ilçe, il huzurluysa, Türkiye huzurludur." diye konuştu.

Elvan, demokrasinin ve milli iradenin en önemli taşlarından birini muhtarların temsil ettiğini belirterek, "Halkın içinden, halkın seçtiği adeta demokrasinin çekirdek yöneticileri olan muhtarların yönetime daha fazla katılmaları, halkımızın talep ve isteklerinin gerçekleşmesine sundukları önemli katkıdır. Akdeniz önce muhtarlardan sorulur. Buranın her talebini karşılamak da Mersin'in bir evladı olarak bizim boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.

"Yönetim zaafları, bütün zaafların başıdır"

Referandum sürecine de değinen Elvan, Türkiye'nin istikrar için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Elvan, milletin artık yönetimsel sorunlar istemediğine dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Milli iradenin tam tecelli etmesi için yeni bir sisteme, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ihtiyaç var. Bu ülke artık istikrarsızlık istemiyor. Bu ülke, kalıcı bir istikrar istiyor. Koalisyon tartışmaları, huzursuzluk istemiyor, uzlaşı istiyor. Artık muktedir olmayan hükümetler istemiyor. Ekonomi gelişirken, Türkiye büyürken, 2023, 2035 hedeflerimizin gerçekleşmesi için, yerinde ve zamanında karar verip, uygulamak için halkın yöneticilere verdiği yürütme yetkisinin önündeki engellerin kaldırılması için bu sistem elzem hale gelmiştir. TBMM, bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Şimdi söz milletimizdir. Milletimiz, Akdeniz, Mersin ne derse o olacak. Demokrasinin tam anlamıyla, bütün kurumlarıyla işlemesi işte bu sayede mümkün olacak."

Görüşlere saygılı olduklarını aktaran Elvan, "Hepiniz yakın dönem tarihimizi biliyorsunuz. Yönetim zaafı, bütün zaafların başıdır. Türkiye, bu zaaftan çok çekti. İnşallah bir daha olmayacak şekilde bu ihtimal tarihe gömülecek. Bu konuda elbette her birinizin farklı siyasi görüşleri, bakış açıları olabilir. Bütün bunlara saygılıyız. Varsa sorunlarınız, dertleriniz, anlaşılmayan hususlar elbette bunları aktarmak görevimiz, boynumuzun borcu." dedi.

"Mersinli sanayici 45 bin eleman arıyordu"

Elvan, kente geldiğinde en çok karşılaştığı talebin "iş" olduğunun altını çizerek, "Elimizden geldiğince bu kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. Ama bir rakamı paylaşmak istiyorum. 2016 yılında Mersin'deki iş adamlarımız sanayicilerimiz 45 bin kişiyi almak için eleman aramışlar. 'Eleman ihtiyacım var, lütfen başvurun, benimle çalışın' diyor. İşçi, teknisyen, kaynakçı teknisyen arıyor, vasıfsız işçi arıyor. Başvuran 19 bin kişi. Aldıkları, istihdam ettikleri kişi sayısı 19 bin kişi. Arkadaşlar, bir taraftan 'işsizim' diyoruz, diğer tarafta iş var, çalışmak istemiyor. Şunu çok açık söyleyeyim, gerçek anlamda çalışmak isteyen her bir kardeşimize iş var." diye konuştu.

Elvan, kentte geçtiğimiz aylarda sel felaketi yaşandığını anımsatarak, derelerin önünün kapatılmaması gerektiğini vurguladı.

Geçmiş dönemlerde bu tarz yanlışların yapıldığını anlatan Lütfi Elvan, şöyle devam etti:

"Denize dökülen derelerin önüne sen bina yaparsan, önünü kapatırsan ne olacak? Sel, taşkın olacak. Maalesef geçmiş dönemlerde belediyeler sorumsuzca böyle uygulamalar yapmışlar. Bunların her birine hesap sorulmalı. Kim hata yapmışsa, suç işlemişse bunun karşılığını görmeli. 5 canımız gitti, kolay mı? Bunun müsebbibi kim? DSİ Genel Müdürlüğümüz bu derelere yönelik kapsamlı bir çalışma yaptı. DSİ, 2017 yılında bu derelerin ıslahına hazır. Bunun kamulaştırma boyutu var, kamulaştırmayla ilgili olarak da Büyükşehir Belediyesi sınırlarında olduğu için DSİ'nin görev alanına girmiyor. Kamulaştırma işleminin yerel yönetimlerce karşılanması gerekiyorsa, bu yapılırsa DSİ Genel Müdürlüğümüz de bu dereleri ıslah edecek. Ancak Büyükşehir Belediyesi, bunu çok maliyetli olduğu için karşılayamayacağını bize ifade etti. Bu çerçevede bunu nasıl çözeriz diye düşünüyoruz. İnşallah çözüm üreteceğiz."

Elvan ayrıca, bu yıl içerisinde Akdeniz ilçesine yeni bir hükümet konağı kazandırmak için kazma vurulacağını söyledi.

İlçedeki gençlere yönelik altyapının güçlendirilmesini çok önemsediklerini belirten Kalkınma Bakanı Elvan, Akdeniz'e yeni bir gençlik merkezi kazandırmak için çalışmalara başladıklarını, diğer taleplerin de özenle takip edildiğini kaydetti.

Vali Özdemir Çakacak da muhtarlarla yaptıkları buluşmalarda isteklerin, taleplerin, şikayetlerin dinlendiğini, ilgili kurumların yöneticileriyle sorunlara çözümler bulunduğunu anlattı.

Muhtarların, vatandaşların devlete ulaşma konusunda ilk kapı olduğunu vurgulayan Çakacak, devlet ile vatandaşlar arasında bir köprü görevi gördüklerine işaret etti.

Konuşmaların ardından basına kapalı devam eden programda Elvan ve ilgili yetkililerce, muhtarların sorunları dinlendi.

Programa Elvan ve Çakacak'ın yanı sıra AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın, Hacı Özkan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Mersin'in Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Hamdi Bilge Aktaş da katıldı. AA