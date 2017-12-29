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Buradasınız : » » Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Arslan'dan köprü ve otoyollarda ücret açıklaması

Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Arslan'dan köprü ve otoyollarda ücret açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, köprü ve otoyol ücretleriyle ilgili, “2 Ocak'tan itibaren döviz kuru üzerinden düzenleme yapılacak.” dedi.

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Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Arslandan köprü ve otoyollarda ücret açıklaması

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yap-işlet-devret ile işletilen köprü ve otoyollarda 2 Ocak itibariyle döviz kuruna göre düzenleme yapılacağını söyledi.

Bakan Arslan, "Osmangazi ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü gerekse yap işlet devret modeli ile işlettiğimiz otoyollardaki ücretler belirlenmiş olacak." dedi.  

Mevcut otoyol ve köprülerdeki ücret düzenlemelerinde enflasyonu da dikkate alarak bir düzenleme yapılacağını vurgulayan Arslan, "Henüz netleştirmedik. Bu ayın da enflasyonunu dikkate alarak inşallah yılbaşı itibari ile onu da tespit etmiş olacağız.” diye konuştu. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ulaştırma bakanı, son dakika, otoyol, köprü ücret, ahmet arslan
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