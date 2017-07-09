Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan Ürdün'de

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ürdünlü mevkidaşı Cemil Mücahid ile Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya geldi.

Beraberindeki heyetle dün Ürdün'e gelen Arslan, Amman'daki mevkıdaşı ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ulaştırma alanını ilgilendiren tüm konuları görüştüklerini ifade eden Arslan, iki ülkeyi ilgilendiren meseleleri tartışmak için periyodik şekilde bir araya gelebilmek adına taraflar arasındaki ortak komitelerin aktif hale getirilmesine ilişkin konuların ele alındığını söyledi.

Ürdün ve Türkiye'nin terörle mücadele ve Suriye krizinin sona ermesi için çok çaba sarf ettiğini belirten Arslan, ayrıca iki ülkenin Irak'ın toprak bütünlüğüne önem verdiği ve güven ile istikrarın sağlanmasını temenni ettiğini kaydetti.

Arslan, Türkiye-Ürdün diplomatik ilişkilerinin 70. yıl dönümüne işaret ederek, Ürdünlü mevkidaşı Mücahid'i en yakın zaman içinde ziyaret için Türkiye'ye davet etti.

Arslan ayrıca 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminde Ürdün'ün Türkiye'yi destekleyen tutumundan övgüyle bahsederek, iki ülke arasındaki ticari anlaşmanın ışığında ilişkilerin güçlendirilmesi, serbest vize ve doğrudan seferlerin düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Ürdünlü bakan Mücahid ise görüşmede hava, deniz ve Ro-Ro hatlarının nasıl aktifleştirilebileceğini, Türkiye ve Ürdün arasındaki sefer sayılarının artırılması ihtimalinin yanı sıra az da olsa duraksayan kara yolu taşımacılığına alternatif olarak hava kargo uçuşlarının artırılması konularının ele alındığını aktardı.

Arslan toplantının ardından yaptığı açıklamada, görüşmede, gelecek sonbaharda ortak ulaştırma komitesinin toplantısı üzerinde yoğunlaşıldığını söyleyerek, iki ülkenin coğrafi konumlarından faydalanarak, ekonominin motoru olarak addettikleri ulaştırma sektörüne önem verdiğini vurguladı.

İki gün sürmesi beklenen ziyareti kapsamında Arslan'ın, Akabe Özel Ekonomi Bölgesi'nde yetkililerle bir araya geleceği ifade edildi.

Ürdün, bölgede yaşanan olaylar nedeniyle kuzeyde Suriye, doğuda Irak ile sınır kapılarının 2010'da kapamasının arından kara yolu taşımacılığında büyük sorunlar yaşamıştı.