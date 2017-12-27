Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu alan yapılaşmaya açılmayacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, bir gazeteye verdiği röportajda 3'üncü havalimanının inşaat çalışmalarının yüzde 73'ünün tamamlandığını söyledi.

90 milyon yolcuya hizmet verecek ilk etabın, 29 Ekim 2018 tarihinde açılacağını vurguladı.

Ahmet Arslan, 3'üncü havalimanının hizmete girmesinin ardından, Atatürk Havalimanının bulunduğu alana alışveriş merkezi yapılacağı yönündeki iddiaları ise yalanladı.

"Burası, İstanbul'a nefes aldıracak bir alan olarak düzenlenecek. Küçük uçakların iniş yapabileceği bir bölümü de olacak" ifadesini kullandı.

Arslan, "Terminalllerin de fuar alanı olarak hizmet etmesini istiyoruz. Herhangi bir şekilde imara açılıp alışveriş merkezi ve konut yapılması söz konusu değil" dedi.

Kaynak: TRTHABER