  • 27 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.815
    EURO 4.54
  • BIST 112149.71
    ALTIN 157.732
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu alan yapılaşmaya açılmayacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu alan yapılaşmaya açılmayacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu alana alışveriş merkezi yapılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: Atatürk Havalimanının bulunduğu alan yapılaşmaya açılmayacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, bir gazeteye verdiği röportajda 3'üncü havalimanının inşaat çalışmalarının yüzde 73'ünün tamamlandığını söyledi.

90 milyon yolcuya hizmet verecek ilk etabın, 29 Ekim 2018 tarihinde açılacağını vurguladı.

Ahmet Arslan, 3'üncü havalimanının hizmete girmesinin ardından, Atatürk Havalimanının bulunduğu alana alışveriş merkezi yapılacağı yönündeki iddiaları ise yalanladı.

"Burası, İstanbul'a nefes aldıracak bir alan olarak düzenlenecek. Küçük uçakların iniş yapabileceği bir bölümü de olacak" ifadesini kullandı.

Arslan,  "Terminalllerin de fuar alanı olarak hizmet etmesini istiyoruz. Herhangi bir şekilde imara açılıp alışveriş merkezi ve konut yapılması söz konusu değil" dedi.  

Kaynak: TRTHABER 

Etiketler: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Atatürk Havalimanı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER