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Buradasınız : » » Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: Doğu Ekspresi'ne vagon eklemeye devam edeceğiz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: Doğu Ekspresi'ne vagon eklemeye devam edeceğiz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Doğu Ekspresi'ne yönelik talebi değerlendirdi ve "İlgiden memnunuz, biz vagon ilave etmeye devam edeceğiz.'' dedi.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: Doğu Ekspresine vagon eklemeye devam edeceğiz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yapmış olduğu açıklamada demiryolu sektöründeki çalışmalara değindi, 2018'de Başkentray'ı, Konya-Karaman hızlı tren hattını, Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattını bitirip test aşamasına getireceklerini, Samsun-Sivas hattını iyileştireceklerini ifade ederek, Gebze-Halkalı banliyo hattını da bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Yeni alınacak tren setlerinde yerlilik ve milliliğe öncelik vereceklerine işaret eden Arslan, "Birçok projemiz var. Bin 870 kilometre yüksek hızlı tren hattı, bin 290 hızlı tren hattı, 893 de konvansiyonel hat olmak üzere 4 bin kilometrenin üzerinde inşaat çalışmalarımız devam ediyor. 10 bin 500 kilometrelik hattı yeniledik.

2017'de yüksek hızlı trenlerimizde 7 milyon, konvansiyonel trenlerde 14 milyon, Marmaray'da 63 milyon yolcu olmak üzere trenle 84 milyon yolcu taşımış olduk, Yüksek hızlı tren hizmete girdiğinden beri 39 milyon kilometre yol katetmiş, 37 milyon yolcuya hizmet etmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Arslan, Ankara YHT Garı'nın açıldığı günden beri geçen 14 aylık periyotta 5 milyon 300 bin kişiye hizmet verdiklerini ve günlük ortalama 13 bin 500 kişinin gardan seyahat ettiğini belirtti.

Doğu Ekspresi trenine yönelik yoğun ilgiyi de değerlendiren Arslan, bu ilginin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi. Arslan, söz konusu hattı ve trenleri yenilediklerini belirterek, seyahatın konforlu olması nedeniyle yolcuların da treni tercih etmeye başladığını aktardı.

Arslan, trendeki yer sıkıntısını çözmek için adım attıklarını da bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Trenlerde, lokomotif artı 9 vagon bulunuyor. 1 tane yataklı,1 tane kuşetli, 4 tane pulman vagon yolculara hizmet veriyor. Yataklı ve kuşetliye olan ilgi nedeniyle her akşam 4 veya 5 yataklı, 2 veya 3 kuşetli, 4 tane de pulman vagonla hizmet ediyoruz. Vagon sayısını olabildiğince artırdık, yolcularımız yer bulabilir hale geldi.

Memnuniyetimiz o ki satışa sunulduğu andan itibaren, elektronik ortamda da satıldığı için insanlar hemen birkaç saniye içinde bilet satın alabiliyorlar.

Arslan, 'Acenteler kapatıyor yer bulamıyoruz' algısı var, hayır. Çok olağanüstü ilgi var. Bir vagonu 4'e, 5'e çıkardığımız ortamda dahi insanlarımızı yer bulamayabiliyorlar. Biz vagon ilave etmeye devam edeceğiz. Bu ilgi bizi de memnun ediyor, vatandaşımız da memnun. İnsanlarımızın demiryoluyla, trenle seyahat etmeyi tekrar tercih eder hale gelmesi memnuniyet sebebimiz. Milletimiz treni yeniden keşfetti, biz de onlara konforlu seyahat sağlamak adına gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA 

Etiketler: ulaşım, doğu ekspres
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