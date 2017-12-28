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Buradasınız : » » Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: Denizcilikte fırtınalı yıllar geride kaldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: Denizcilikte fırtınalı yıllar geride kaldı

Deniz Ticaret Odaları Konseyi'ne katılan Bakan Arslan, "15 yılda denizciliğimize 5 milyar lira destek sağladık." dedi.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yılın son Deniz Ticaret Odaları Konseyine katıldı.

Türk denizciliğinin gelişimine dikkat çeken Arslan, "2004 - 2016 döneminde denizciliğimize yaklaşık 5 milyar 607 milyon liralık destek sağladık. Limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yıl sonunda 2 katın üzerinde artarak 430 milyon tonun üzerine çıktı. Dış ticaret taşımaları 149 milyon iken 310 milyon tonu yakaladı, denizcilikte fırtınalı yıllar geride kaldı" dedi.

Arslan, son 15 yılda yapılan yatırımlara da şu sözlerle dikkat çekti;

"Kırmak, dökmek, yakmak yerine ülkemizi kalkındırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sektörün önünün açılması adına 15 yılda ulusal ve uluslararası 351 mevzuat düzenlemişiz."

Kaynak: TRT Haber

 

Etiketler: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Denizcilik, Deniz Ticaret Odaları Konseyi
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