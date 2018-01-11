Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: Başkentray Şubat ayı sonunda bitecek

Meclis'teki ''Kamyon'' Polemiği

CHP'nin verdiği geçiş ücreleri gerçeği yansıtmıyor. Otoyol ücreti 38 lira 75 kuruş, köprü ücreti geliş gidiş 30 lira toplamda 60 lira arkadaşlar buna 82 lira dedi, bu tırlar için geçerli. Kamyonu diye Tır'ı gündeme getirirseniz yanılırsınız.

Bu polemiklerin hiç birine gerek yok kamyoncumuzunda, çalışanında, kamyon sahibininde, yolcularında rahat olması için bu yolları yapıyoruz.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı projeleri:



3. Havalimanı



Şuan yüzde 78 lere geldik, Cumhuriyetin kuruluş yıldönümünde açmayı planlıyoruz. Şubat ayı içerisinde piste uçakla ineceğiz.



Burası açıldığında Atatürk Havalimanı tamamen buraya taşınacak. Havalimanında yılda 200 milyon yolcuya hizmet verilecek.



Burası İstanbul'a nefes aldıracak bir yer olacak, orayı mevcut haliyle hizmete sunacağız.



3. Havalimanına ulaşım



5 ayrı bağlantı ile Havalimanına ulaşılabilecek.



Gayrettepe'den Havalimanına metro çalışmalarımız başladı hedefimiz 2019 da tamamlamak , 3 havalimanını aynı şekilde Marmaray'a bağlıyacağız.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği



Amacımız dengeli bir yapıyı oluşturmak, doğru ve kaliteli hizmeti verebilmekti, bunu yaptık. Sektörün talepleri, bizim değerlendirmelerimiz sonucunda bir yenilik yapma gereği duyduk.

Uluslar arası yük ve yolcu taşayan araçlar için 10 yaş sınırı var bu olmazsa olmaz. Sürücülerimiz için 63 yaş sınırı vardı, biz bunu 65 yaşa çıkardık. Her yıl belli bir saat güvenli sürüş eğitimi alması zorunluluğunu getirdik.



Belge ücretlerini yarıyarıya düşürdük, iptal edilme şartlarını azalttık, iptal edilenler için tekrar alabilme hakkı getirdik. SRC belgesi alma süresi 1,5 ay kadar sürüyordu. 40 lira ücreti vardı bunu 20 liraya düşürdük. İşlemlerde e-Devlet üzerinden 5 dakika sürüyor.

Vatandaş belgeyi yanında taşımasına gerek yok, kolluk kuvvetleri denetim yaptığı sırada kimlik numarasını vermesi yeterli oluyor bu büyük bir kolaylık.



e-Devlet uygulamasında yeni düzenleme

Bu yıl kamu kurumlarındaki tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek.



Kanal İstanbul



5 Alternatif üzerinde çalışıldı ve çalılşmalar tamamlandı, Kanal İstanbul projemizde çalışmalarımız son aşamaya geldi. Bir kaç gün içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız. Kanal İstanbul çevresindeki yapılaşmayı kentsel dönüşüm ile çözeceğiz.



Yavuz Sultan Selim köprüsü



Biz faaliyete geçirmekle iki şey yaptık, kamyoncular şehre giremiyordu bunu ortadan kaldırdık, mesafe uzadı ama o kamyonlar şehir içine girdiğinde dur kalk yaparak karbondioksit yayılımı yapıyordu. Önceden 2.5 saatte geçilen köprülerden daha kısa sürede geçilebiliyor, daha az dur kalk yapılıyor.



Şuan ortalama 110 bin araç geçiyor Yavuz sultan selim köprüsünden bunlar çok önemli rakamlar.



Osman Gazi köprüsü



Osman Gazi köprüsü Bursa'dan izmir'e bornovaya kadar bir tünel ve viyadük'de bitti, tamamını önümüzdeki yıla tamamlayacağız.



İzmir körfez geçişi önce bir köprüyle geliyoruz, yapay bir ada oluşturuyoruz arada, köprüden gelip denizin altına giriyoruz körfez geçişini kolaylaştırıyoruz.



Biz izmir körfez geçişini yapacağız, izmir trafiğini rahatlatacağız. Proje hazır, bu sene içerisinde yap işlet devret ile ihalesini yapacağız.

3 katlı büyük İstanbul projesi

Bütün çalışmalarımızı bitirdik verilere göre modellemeler yapılıyor. Raylı sistemleri alt kata koyacağız, üst iki katı otomobiller için gidiş geliş olarak yapacağız.



Başkentray



Başkenray, istanbul ve ankara için önemli 150 km yeni hat yapıyoruz, 1.5 ay sonrasında şubat ayı sonunca Başkentrayı bitiriyoruz.



