Ulaştırma Bakanı Arslan'dan Çerkezköy-Kapıkule demiryolu hattı açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avupa Birliği (AB) Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc'u kabul etti.

Heyetler arası Halkalı Tren İstasyonu'nda başlayan görüşme, Çerkezköy'e kadar Halkalı-Çerkezköy Treni'ninde devam etti. Çerkezköy Tren İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Bakan Arslan ve Bulc, dönüş yolculuğunda basın toplantısı düzenledi.

Bakan Arslan, AB hibe programıyla gerçekleştirilecek Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Çerkezköy-Kapıkule Kesimi İnşası'na ilişkin, "Bu projenin müşavirliği ile ilgili ihale süreçleri başladı. Yakın zamanda yapım ihalesiyle ilgili süreçleri başlatmış olacağız. Bu diyalogların sonunda geldiğimiz en önemli noktalardan biri" diye konuştu.

Asya ile Avrupa arasındaki yük hareketliliğinde, taşımacılıkta Türkiye'nin önemli bir köprü olduğunu kaydeden Arslan, demir ipek yolunu canlandırmak adına Marmaray'ı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nı devreye soktuklarını anlattı.

Arslan, "Bu proje ile birlikte AB'yi, AB ülkelerini Türkiye'ye taşımacılık anlamında komşu yapmış olacağız. Bununla yetinmeyip bu yük taşımacılığını Asya'ya kadar götürebileceğimiz gibi denizaşırı ülkelere gönderebilir hale geleceğiz. Bu bence çok önemliydi" dedi.

"İş birliklerimiz Türkiye ile AB ilişkilerini güçlendirecek"

Arslan, Türkiye'nin havacılık sektöründe yaşadığı gelişmelerden bahsederek, 29 Ekim'de İstanbul'da Yeni Havalimanı'nın açılacağını, bu projenin tüm dünya havacılık sektörüne hizmet vereceğini söyledi.

Tarafların ulaştırma ve havacılık alanındaki iş birliklerine değinen Arslan, gerek demir yolları, gerek havayolu konusunda Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacaklarını vurguladı.

Arslan, ulaştırma alanında iki tarafın aldığı mesafenin diğer alanlara da örnek olacağını kaydederek, hızlı taşımacılık yapılması için güzel mesafeler aldıklarını, ekiplerin çalıştığını anlattı.

Karayolu güvenliği konusunda AB ile çok güzel bir iş birlikleri olduğunu dile getiren Arslan, bundan sonra sistemin akıllı hale gelmesi konusunda da iş birliği kararı aldıklarını, bu konunun da konuşulduğunu söyledi.

Kaynak: AA