Ulaştırma Bakanı Arslan: Sivil uçuşların operasyondan etkilenmesi mümkün değil

Bakan Arslan, Hong Konglu taşımacılık firması PAL Express'in yüzde 15 hissesinin PTT'ye devrine ilişkin sözleşme imza töreninde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin istikbali ve istikrarı için bir taraftan terör örgütleriyle mücadele ederken bir taraftan da ulaştırma altyapılarına yönelik yatırım çalışmalarına da devam ettiğini vurgulayan Arslan, "Ülkemizde de bölgemizde de çok önemli gelişmeler var ancak bilinmeli ki ülkemiz büyümesini ve gelişmesini de kesintisiz sürdürüyor. Bunun için hedeflerimizden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz." diye konuştu.

Söz konusu harekatın başarıyla icra edildiğine dikkati çeken Arslan, operasyonun bölgenin terörstlerden tamamen temizlenene kadar devam edeceğini de vurguladı.

Suriye'nin ve komşu ülkelerin toprak bütünlüğünü savunduklarını ifade eden Ahmet Arslan, ancak terör örgütlerinin yuvalanmasına ve Türkiye'nin zarar görmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Arslan, bölge halkını dost ve kardeş olarak gördüklerine işaret ederek bu çerçevede Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeliye kucak açtığını söyledi.

"Sivil uçuşların operasyondan etkilenmesi mümkün değil"

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında karadan operasyonlar sürerken havadan da gereken desteğin sağlandığını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"TSK ile Türk sivil havacılığı olarak istişare halindeyiz, birlikte hareket ediyoruz. Herhangi bir şekilde sivil uçuşların etkilenmemesi adına gerekli tedbirler alınıyor. Özellikle irtifa anlamında farklı yüksekliklerde sivil uçuşlar ve askeri uçuşları birbirinden ayrılacak şekilde yönlendirdiğimiz sürece zaten sıkıntı olmuyor. Yine bu harekatın bir başka özelliği var zaten o bölgede Suriye hava sahasında sivil uçuşlar söz konusu değil. Ancak sınıra yakın sivil uçuşların da yapılan çalışmalar sonucunda operasyondan etkilenmesi mümkün değil."

Kaynak: AA