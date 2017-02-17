Ulaştırma Bakanı Arslan İzmir projelerini anlattı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Karayolları Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde düzenlediği basın toplantısında, İzmir ve çevresindeki projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arslan, Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasındaki köprü konumu göz önüne alındığında İzmir'in de önemli bir ana koridor hattında olduğunu ifade etti.

Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu ihalesine değinen Bakan Arslan, ihaleye 6 grup ve 13 firmadan teklif geldiğini belirterek, "Bu tekliflerin içinde en kısa süreyi ülkemizden IC, Kalyon İnşaat ve İtalya'dan Astaldi'nin oluşturduğu grup, 9 yıl 10 ay 11 günlük, 3 yıl yapım süresi dahil işletme süresini teklif etmişti. 6 grubun da teklifleri teknik olarak incelenip geçerli bulundu. En kısa süreyi vermiş olan IC-Astaldi-Kalyon grubuna bugün itibariyle ihale kararını onaylayarak yürürlüğe ve sözleşmeye davet ettik." dedi.

Projeyi çok önemsediklerini dile getiren Arslan, "Menemen'den Aliağa'ya, oradan da Çandarlı Limanı'na gidecek ve daha da önemlisi ihale kararını aldığımız 18 Mart'ta temelini atacağımız Çanakkale Köprüsünün de koridor tamamlayıcısı olarak hem İzmir trafiğini rahatlatacak hem de Çanakkale ile birlikte Ege'deki yük hareketini ülkemizin kuzeyine, Trakya'ya oradan da Avrupa'ya gönderebilecek önemli bir koridorun tamamlayıcısı." diye konuştu.

İzmir'de kent içi ulaşımı kolaylaştırmak istediklerini ifade eden Arslan, Körfez Geçişi ile ilgili ÇED sürecinde bütün görüşlerin alınarak nihai aşamaya gelindiğini, mart ayı sonuna kadar süreci tamamlayacaklarını ve buna bağlı olarak da imar planlama çalışmalarını başlatacaklarını dile getirdi. Arslan, mart ayı içinde "yap-işlet-devret" yöntemiyle ihale sürecini başlatacaklarını belirtti.

Çeşme Alaçatı Havalimanı

Çeşme Alaçatı Havalimanı'na da değinen Arslan, fizibilite çalışmalarını bitirdiklerini, hazırlanan projelerin onaylandığını bildirdi. Arslan, "Bu ay içinde onu da yap-işlet-devret modeliyle ihale edilebilmesi için Yüksek Planlama Kurulu'na çıkaracak ve Ege Bölgesine yeni havalimanı kazandırmaya çalışacağız." diye konuştu.

İzmir-İstanbul Havalimanı çalışmalarına ilişkin bilgiler de veren Arslan, Bornova Viyadüğü ve Belkahve Tüneli'ni tamamladıklarını söyledi. Viyadük ve tünelin açılış törenini yakında yapacaklarını dile getiren Bakan Arslan, "Otogarı Turgutlu'ya kadar bağlamış olacağız. 25 kilometrelik otoyolla İzmirlilerin yaşamını kolaylaştırdığımız gibi ticaretin de önünü açmış olacağız. 2018'de otoyolun tamamını bitirdiğimizde İzmir sadece Egenin incisi olarak kalmamış olacak." dedi.

Demiryolu projesine de büyük önem verdiklerini anlatan Arslan, yüksek hızlı tren projesinin Salihli-Manisa arası bölümünün ihalesinin de yakında tamamlanacağını bildirdi.

İZBAN'a yönelik projeler

İZBAN konusundaki projelerin takvime uygun ilerlediğini söyleyen Bakan Arslan, "10 dakikada bir çalıştırdığımız trenleri... günde 229 tren çalışıyor... sabah ve akşam 6 dakikaya ulaştıracak çalışmayı da başlatıyoruz. Böylece günlük tren sayımız 264'e çıkacak." ifadesini kullandı.

Marmaray Projesinin 10 setini İzmir'e sürücüleriyle devredeceklerini aktaran Arslan, "Bekletmemek adına İzmirlileri de Marmaray'dan yararlanır hale getiriyoruz." diye konuştu.

