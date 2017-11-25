Ulaştırma Bakanı Arslan: Birilerinin gözü hep bu coğrafyada oldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi"nin açılışına katıldı. Bakan Arslan, Kars’ın tarihi dokusuna bakıldığında birçok şehrin sahip olmak adına belki de can atacağı binlerce değere sahip olduğunu belirtti.

Hep birilerinin gözü bu coğrafyada olmuş

Anadolu coğrafyasının her yerinin kıymetli olduğunu söyleyen Arslan, "O kadar kıymetli ki bin yılardır hep birilerinin gözü bu coğrafya üzerinde olmuş, hep birilerinin gözü Asya ile Avrupa arasında geçiş noktası olan Afrika ile Balkanları, Kafkasları, Ortadoğu’yu birbirine bağlayan köprü konumundaki bu ülkenin üzerinde hep birilerinin gözü, hep emelleri olmuş. Gerçekten değerli bir coğrafyadayız." şeklinde konuştu.

Arslan, bunun iki şeyden kaynaklı olduğunu gördüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi, bin yıldır bu coğrafyada sadece Kars’ta 1,5 milyon şehit verildiği söyleniyor. Nitekim bundan 100 sene önce Sarıkamış’ta 90 bin ecdat şehit olmuş. İkinci boyutu ise niye dünyanın gözü Türkiye'nin ve bu coğrafyanın üzerinde. Büyüyen, gelişen, yükselen Türkiye’nin yolunu kesmek adına. Bu kutlu yürüyüşün liderinin önünü kesmek adına dünya niye el ele vermiş de üzerimize geliyor? Bunu da gençlerimize iyi anlatmamız lazım. İşte bu coğrafya bu kadar kıymetliyken, dünya için köprü konumundayken biz anlıyoruz ki ecdat boşuna kan dökmemiş, şehit olmamış."

'Geçmişini doğru bilmeyenlerin geleceğini sağlıklı kurma şansı yok'

Bu kadar kıymetli olan bir coğrafyayı korumanın çok önemli olduğunu aktaran Arslan, "Bu kadar kıymetli bir coğrafyada Serhat’ta bekçilik yapmak da önemli. Ama biz sorumluluk alanlar, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde diyoruz ki ‘evet ecdat bu toprakları kanını dökerek bize vatan olarak bırakmış', bugün de polisimizle, askerimizle, güvenlik korucumuzla yine vatan olarak gelecek nesillere bırakmak için şehadet şerbeti içmeye hazırız. Gençlerimiz, fidanlarımız ister içeride, ister dışarda şehadet şerbeti içmeye devam ediyorlar. Allah onların hepsinin mekanlarını cennet eylesin. Geçmişini doğru bilmeyenlerin geleceğini sağlıklı kurma şansı yok." değerlendirmesinde bulundu.