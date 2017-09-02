'ULAK'la ilgili yapılan testlerde önemli ve olumlu sonuçlar alıyoruz'

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "ULAK baz istasyonlarıyla ilgili de şu an kurulan yerlerde testler yapılıyor. Çok önemli ve olumlu sonuçlar alıyoruz." dedi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde baba ocağındaki bayramlaşmanın ardından merkeze bağlı Aydınalan, Çağlayan ve Maksutçuk köylerini ziyaret eden Arslan, buradaki sıcak asfalt çalışmasını inceledi.

Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kars'ta köy yollarına sıcak asfalt yapılması yönünde bu yıl seferberlik çalışması başlattıklarını söyledi.

Diğer 7 ilçedeki köy yollarına da sıcak asfalt yapımı çalışmalarının sürdüğünü aktaran Arslan, "İnşallah başlattığımız seferberlik çerçevesinde biz bu sene yaklaşık 300 kilometre yol yapmış oluyoruz il ve ilçelerde. Ancak bununla yetinmeyeceğiz. Bundan sonra artık köy yollarının sıcak asfalt olması, insanlarımızın erişim konforunun artırılması yönünde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Amacımız Kars'taki bütün köy yollarının sıcak asfalt olması." diye konuştu.

GSM operatörlerinin 500'ün altında nüfusu olan yerlere hizmet götürme zorunluluğu olmadığını anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Hal böyle olunca da ticari bakıyorlar. Özellikle oralarda gerek internetin gerek telefon altyapısının zayıf olduğunu biliyoruz. Biz bu konuda Bakanlık olarak yaklaşık bin 500 noktada daha önce 2G seviyesinde hizmet götürmüştük. Onların şimdi 4,5G seviyesine gelmesi daha modernize edilmesi ile ilgili çalışmayı başlattık. Yine yerli baz istasyonu kullanmak şartıyla o çalışma başladı. Kars'ta ve ilçelerimizdeki birçok köy dahil olmak üzere bin 799 noktada da çalışma başlattık. İhalesini yaptık ve karar verdik. Şimdi GSM operatörlerimiz Evrensel Hizmet Fonu'ndan parası bizim tarafımızdan karşılanmak üzere bin 799 noktaya baz istasyonu kuracak ve bunu da 2018 yılının ilk yarısında bitirmiş olacak. Böylece buralar da dahil cep telefonlarının çektiği ve 4,5G seviyesinde de internet hizmetinin verildiği bir ortamı görmüş olacağız."

"ULAK'la ilgili testler yapılıyor"

Bakan Arslan, bu çalışma sırasında Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu ULAK'ın kullanılacağını vurgulayarak, "Türkiye'de geliştirdiğimiz, ULAK dediğimiz yerli ve milli baz istasyonunu kullanma şartını koyduk. O çalışmalarda da her türlü desteği veriyoruz. ULAK baz istasyonlarıyla ilgili de şu an kurulan yerlerde testler yapılıyor. Çok önemli ve olumlu sonuçlar alıyoruz. İnşallah o sonuçları bitirince de önümüzdeki yılın ortalarında bu söylediğim bin 799 noktaya da biz 4,5G seviyesinde kaliteli, verimli, yüksek çekim gücü olan hizmeti götürmüş olacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye'de internetin çekmediği ücra noktalarda çalışma yaptıklarını ifade eden Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama bilinmelidir ki onunla da yetinmeyeceğiz. O çalışmanın hemen devamında yine ülkemizin çok daha ücra noktalarında çekmeyen yerlerle ilgili de çalışmayı devam ettiriyoruz. Üçüncü fazda da yine telefon ve internet hizmetinin gitmediği yerlerde de Evrensel Hizmet Fonu'ndan kaynak oluşturmak şartıyla bakanlık olarak o çalışmayı yapacağız. Onu da buradan milletimizle memnuniyetle paylaşmış olalım." AA