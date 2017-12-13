  • 13 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Üçlü Güvenlik Zirvesi'ne katılacak ABD'li komutanlar Ankara'da

Üçlü Güvenlik Zirvesi'ne katılacak ABD'li komutanlar Ankara'da

Yarın Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde yapılacak Üçlü Güvenlik Zirvesi'ne katılacak ABD'li kuvvet komutanları Ankara'ya geldi.

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Üçlü Güvenlik Zirvesine katılacak ABDli komutanlar Ankarada

Yarın Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde yapılacak Üçlü Güvenlik Zirvesi'ne katılacak ABD'li kuvvet komutanları Ankara'ya geldi.

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Etiketler: genelkurmay başkanı hulusi akar, ankara, Üçlü Güvenlik Zirvesi
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