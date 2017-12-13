Üçlü Güvenlik Zirvesi'ne katılacak ABD'li komutanlar Ankara'da

Yarın Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde yapılacak Üçlü Güvenlik Zirvesi'ne katılacak ABD'li kuvvet komutanları Ankara'ya geldi.
Ayrıntılar geliyor...
Yarın Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde yapılacak Üçlü Güvenlik Zirvesi'ne katılacak ABD'li kuvvet komutanları Ankara'ya geldi.
Yarın Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde yapılacak Üçlü Güvenlik Zirvesi'ne katılacak ABD'li kuvvet komutanları Ankara'ya geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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