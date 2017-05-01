  • 01 MAYIS 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Uçakta elektronik cihaz yasağına HAVELSAN'dan karşı atak

Uçakta elektronik cihaz yasağına HAVELSAN'dan karşı atak

HAVELSAN Genel Müdürü, "Elektronik yasağın ardından, HAVELSAN ve THY Teknik, kabin içi eğlence sistemleri ile ilgili kapasite ve yetenek artırımı için çalışmalara başladı." dedi.

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Uçakta elektronik cihaz yasağına HAVELSANdan karşı atak

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin, Türkiye'den yapılan uçak seferlerinde cep telefonu dışındaki elektronik cihazların kabinde taşınmasını yasakladığını anımsatarak, söz konusu yasak dolayısıyla Türk Hava Yolları'nın (THY) kablosuz ve tablet tabanlı eğlence sistemlerine ağırlık verdiğini söyledi.

HAVELSAN olarak THY filosu için kabin içi eğlence sistemi üretimi yaptıklarını anımsatan Atalay, elektronik cihaz yasağı öncesinde THY'ye uçaklarda yolculara dağıtılmak üzere 900 kabin içi eğlence içeriklerinin yüklü olduğu tablet teslim ettiklerini anlattı.

"Konsept satışı peşindeyiz"

THY'ye eğlence sistemleri üretimi konusunda HAVELSAN sistemlerinin hem fiyat hem müşteri ihtiyacının karşılanması hem de teknoloji açısından ciddi bir avantaj sağladıklarını ifade eden Atalay, "Ürün satmak yerine konsept satışı peşindeyiz." diye konuştu.

Atalay, yasağın gündeme gelmesinin ardından THY tarafından kablosuz kabin içi eğlence tabletlerinin kapasite ve yeteneklerinin artırılması talebinin geldiğini dile getirerek, HAVELSAN'ın iş ortağı THY Teknik ekibiyle söz konusu talebe yönelik yazılım çalışmalarının yapıldığını bildirdi.

"Sivil havacılık açısından bir ilk"

Kablosuz kabin içi eğlence sistemlerine talebin yüksek olduğunu ancak uzun süreli uçuşlarda yolcuların, daha büyük ekranları tercih etmelerinden dolayı kablolu eğlence sisteminin de uçaklarda yer alacağını dile getiren Atalay, geliştirilen bu sistemlerin Türk sivil havacılığı açısından da bir ilk olduğunu vurguladı.

Atalay, sistemlerin yolcular, bakım personeli ve mürettebat için kullanıcı dostu olduğunu kaydetti.

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