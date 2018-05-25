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Üç üniversiteye yapılan rektör atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç üniversiteye yaptığı rektör atamaları ve bir üniversite rektörünü görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

25 Mayıs 2018 Cuma 07:08





