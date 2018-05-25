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Üç üniversiteye yapılan rektör atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç üniversiteye yaptığı rektör atamaları ve bir üniversite rektörünü görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Üç üniversiteye yapılan rektör atamaları Resmi Gazetede

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Abdullah Atalar, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Utlu, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) önerdiği adaylar arasından yaptı.

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Yükseköğretim Kanunu'nun ek 1'inci maddesi uyarınca, mütevelli heyetinin teklifi ve YÖK'ün kararı üzerine, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş'ı rektörlük görevinden aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi gazete, rektör atamaları
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