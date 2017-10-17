Üç ülkenin Genelkurmay Başkanları Gürcistan’da buluştu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Genelkurmay Başkanları Üçlü Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda Orgeneral Akar'ın yanı sıra Azerbaycan Savunma Bakanı Korgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Vladimer Çaçibaia da hazır bulundu.

Gürcistan Savunma Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, basına kapalı toplantıda Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasındaki askeri ve savunma sanayi iş birliğinin geliştirilmesi, bölgesel gelişmeler, terörle mücadelede iş birliğinin önemi ve üç ülke arasındaki ortak savunma projeleri ele alındı.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Orgeneral Akar, Korgeneral Hasanov ve Tümgeneral Çaçibaia toplantı tutanağını imzaladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın Gürcistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Çaçibaia'yla ikili görüşme yapılması bekleniyor.