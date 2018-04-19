Üç bakan seçim öncesinde istifa etmeyecek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, daha önceki dönemlerde milletvekili seçimi öncesinde Adalet, İçişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlarının görevlerinden ayrıldığını hatırlattı.

Anayasanın 114. maddesinini birinci fıkrasında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları çekilir" hükmü yer alıyordu ve bu hüküm gereğince üç bakan seçim öncesinde istifa ediyordu.

Bozdağ, 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasında kabul edilen değişiklikle, söz konusu fıkranın yürürlükten kaldırıldığını söyledi.

"Şu anda Anayasamızda, milletvekili seçimi yapılırken Adalet, İçişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlarının görevlerinden ayrılmasını öngören bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimler öncesinde üç bakanın istifa etmesine gerek bulunmamaktadır. Bu nedenden dolayı Adalet, İçişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanları, seçim süresince görevlerinin başında olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA