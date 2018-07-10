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Üç ayrı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı, genel kadro ve kamu kurum ve kuruluşlarına dair atama usulleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Üç ayrı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazetede

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair üç ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan kararnamelerde, yeni sistemin cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı, genel kadro usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarına dair atama usulleri yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde yenisi seçilinceye kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu göreve vekalet edecek.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığına Korgeneral Metin Gürak atandı.

Kaynak: AA

Etiketler: resmi gazete, Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
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