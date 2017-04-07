Twitter'daki 'Analizi Harbiyeli' için 5 kez müebbet istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde adı "Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı" olarak yer alan ve "Analizi Harbiyeli" adlı Twitter hesabını kullandığı tespit edilen eski Jandarma Kurmay Albay Ömer Kulaç hakkında 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan İstanbul Harp Akademileri Komutanlığında görevli eski Jandarma Kurmay Albay Ömer Kulaç hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Cumhurbaşkanına suikast, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs etme" suçlarından iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet Savcısı Gökhan Tekin'in hazırladığı ve Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Ömer Kulaç hakkında 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Sözde görevi icra için Kırşehir'e gelmiş

İddianamede, Ömer Kulaç'ın sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından kendisine verilen "Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı" görevini icra etmek için darbe girişimi akşamında Kırşehir'e gelmek üzere İstanbul'dan yola çıktığı, geceyi Ankara'da geçirdikten sonra sabah saatlerinde Kırşehir'e geldiği bilgisine yer verildi.

Konsey tarafından Kırşehir Jandarma Komutanlığına gönderilen Ömer Kulaç hakkındaki görevlendirme direktifinin ulaşmasının ardından, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının şüpheli hakkında soruşturma başlattığı belirtilen iddianamede, kent girişinde kolluk kuvvetlerinin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan Kulaç'ın Hacıbektaş ilçesinde yakalandığı, 17 Temmuz 2016'da Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.

Kimliği dışında hiç bir soruya cevap vermemiş

İddianamede, şüphelinin kimliği dışındaki hiçbir soruya cevap vermediğine işaret edilerek, şunlar aktarıldı:

"Şüphelinin aracında, İstanbul'daki ikametinde ve çalışma odasında arama yapıldığı, elde edilen dijital materyallerin incelenmesi için Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği, burada düzenlenen raporda, 'analizi harbiyeli' isimli twitter hesabı hakkında içeriklerin bulunduğu, ayrıca şüphelinin 3 Mayıs 2017'de twitter'daki 'analizi harbiyeli adresi benim' şeklinde sms mesajının bulunduğunun tespit edildiği, ayrıca darbe girişiminin yaşandığı vakitlerde darbe ile ilgili olduğu anlaşılan SMS mesajlarının olduğu tespit edildi."

"Yavrum beni sıkıyönetim komutanı yapmışlar"

Sanık Kulaç'ın 6-16 Temmuz 2016'da FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle ihraç listesinde bulunan birçok şüpheli isimle görüşmesinin tespit edildiğine işaret edilen iddianamede, "Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorgusunda kendisine ait olduğunu kabul ettiği 'analizi harbiyeli' adlı twitter hesabında darbe girişimi günü ve önceki saatlerde bu faaliyetlerden haberdar olduğunu ortaya koyan iletiler tespit edilmiştir. Ayrıca, bu hesaptan yaptığı bir paylaşımda 'yavrum beni sıkıyönetim komutanı yapmışlar, sıkıyorsa bölgeme yanaş' şeklinde bir iletinin bulunduğu belirlenmiştir." bilgileri yer aldı.

Elde edilen deliller ışığında şüphelinin terör örgütünce "Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı" olarak görevlendirildiğinin anlaşıldığına vurgu yapılan iddianamede, "Şüphelinin görevini ifa etmek üzere Kırşehir'e gelmesi, kollukça yapılan 'teslim ol' uyarısına uymayarak kaçması ve diğer delillerden anlaşılacağı üzere FETÖ tarafından düzenlenen darbe ve işgal girişimine katılarak örgüt hiyerarşisi içerisinde bulunduğu, örgütün emir ve talimatlarını yerine getirmek suretiyle terör örgütünün 15 Temmuz tarihinde meydana getirdiği darbe girişimi suçuna müşterek fail sıfatı ile katıldığı tüm soruşturma dosyası kapsamında anlaşılmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.