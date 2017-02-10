Tuz Gölü'ndeki gaz depolama tesisi bugün açılıyor

Tuz Gölü'nün altına inşa edilen ve ilk yastık gazının basılmaya başlanacağı doğalgaz depolama tesisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı törenle bugün açılacak.

Tuz Gölü’nün güneyinde 1 milyar metreküp doğalgazın depolanarak, ihtiyaç duyulduğunda kullanılmasını sağlayacak Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama tesisinde gerçekleşecek açılış için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Toplam 12 kuyudan oluşan ve 6 kuyunun şu an itibarıyla devreye alınacağı tesis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın 14.30'da katılacağı törenle devreye alınacak.

Tuz Gölü'ne 40 kilometre uzaklıktaki Sultanhanı beldesi yakınlarında bulunan ve doğalgaz depolama kapasitesi 1 milyar metreküp olan Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi'nde çalışmalar, 15 Haziran 2011 tarihinde Çinli Tianchen Engineering firmasıyla atılan imzalar ile başladı.

Dünya Bankası, BOTAŞ ile 2 Şubat 2006'da imzaladığı 325 bin dolar tutarındaki kredi ve 2 Ekim 2014'teki 400 bin dolarlık ek kredi anlaşmasıyla tesisin finansmanına katkı sağladı.

Projede, bu yıl içinde 550 milyon metreküp depolama kapasitesiyle tesisin yaklaşık yarısı devreye alınırken, ikinci aşama da 2020 yılında tamamlanarak toplamda 1 milyar metreküplük çalışma gazı kapasitesine ulaşılacak. Toplamda tesisten böylece günlük 40 milyon metreküp gaz Türkiye şebekesine verilebilecek.

Tesisin yer altındaki depolarını açmak için kullanılan su Hirfanlı Barajı'ndan sağlanıyor. Boru hattıyla kuyulara gelen su, bin 450 metre derinlikteki tuz tabakasını eritme işleminde kullanıldıktan sonra, tuz oranı Tuz Gölü ile aynı seviyeye getirilerek göle bırakılıyor. Böylece gölde su seviyesinin yükselmesiyle ekolojik dengenin korunmasına ve yaşayan flamingo, suna, bataklık kırlangıcı gibi su kuşlarının konaklama ve kuluçka alanlarının oluşturulmasına da olumlu katkı sağlıyor.

'Cumhurbaşkanımız çok önemli bir müjde verecek'

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan, Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin yaklaşık 700 milyon dolara mal olduğunu belirterek, "Toplamda 1,2 milyar metreküp yıllık çalışma gazı kapasitesi bulunan tesis, yakın zamanda tam kapasite devreye alınacak. Cumhurbaşkanımız çok önemli bir müjdeyi de verecek. Bu müjde, doğalgaz depolamada dünyada örneği az görülen bir proje olacak." dedi.

Açılış öncesi tesisle ilgili açıklamalarda bulunan Özcan, proje kapsamında Tuz Gölü’nün yaklaşık 40 kilometre güneyindeki Aksaray İli, Sultanhanı Beldesi yakınlarında yerin yaklaşık bin 100 ile bin 400 metre altında bulunan tuz yapılarında doğalgaz depolanması amacıyla, her birinin net fiziksel hacmi 630 bin ile 750 bin metreküp olan toplam 12 kavern (suni mağara) oluşturulduğunu anlattı.

Özcan, proje kapsamında, tuz kavernlerine su basılıp, tuzun eritilerek dışarı çıkarıldığını ve kavernlerin doğalgaz depolamaya elverişli hale getirildiğini söyledi.

Bu 12 kavernin tamamlanması ile toplam 1,2 milyar metreküp çalışma gazı kapasitesine ulaşılacağını aktaran Özcan, günlük maksimum 44 milyon metreküp gazın Türkiye şebekesine verilebileceğini ifade etti.

Özcan, pompa istasyonları, su tankları, borular ve kompresör istasyonları ile depolama tesisinin kurulumunun tamamlandığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Toplamda 1,2 milyar metreküp yıllık çalışma gazı ve günlük 40 milyon metreküp geri üretim kapasiteli tesisin bir bütün olarak devreye alınması planlanlanıyor. Proje, yaklaşık 700 milyon dolara mal oldu. Cumhurbaşkanı'mız gaz basma işlemini başlatmak suretiyle tesisi hizmete alacak. Tesisteki çalışmalar depolama yapılırken devam edecek. Yakın zamanda tam kapasite ile hizmette olacak. Cumhurbaşkanı'mız çok önemli bir müjdeyi de açılış sırasında verecek. Bu müjde, doğalgaz depolamada dünyada örneği az görülen bir proje olacak. Depolamanın çılgın projesi diyebiliriz." AA