Tutuklu FETÖ'cüler kurtuluşu HDP'ye oy vermekte arıyor

FETÖ üyeleri, tutuklu bulundukları cezaevlerinden kurtulmak için çareyi yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinde HDP'yi desteklemekte aramaya başladı.

Aralarında eski tuğgeneraller Gökhan Şahin Sönmezateş ve Mehmet Partigöç ile eski albay Cemil Turhan'ın da bulunduğu Sincan Cezaevi'ndeki bazı FETÖ'cülerin, kendileriyle görüşmeye gelen yakınlarından yarın yapılacak seçimlerde HDP'ye oy vermelerini istedikleri ortaya çıktı.

Tutuklu FETÖ'cülerin, telkinlerde bulundukları yakınlarına "cezaevinden kurtulmak için tek şanslarının HDP'nin barajı aşarak Meclis'e girmesi" gerektiğini söyledikleri belirtildi.

Geçmiş seçimlerde de aynı taktiği kullandılar

17/25 Aralık kalkışmalarıyla hükümeti düşürmeye çalışan ancak başarılı olamayan FETÖ, 30 Mart 2014 yerel seçim ile 7 Haziran ve 1 Kasım'daki genel seçimlerde de AK Parti karşısındaki en güçlü adayın desteklenmesi yönünde mensuplarına talimat göndermişti.

Örgütün bu talimatı, düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda, örgüt mensuplarının verdikleri ifadelerde ve "ByLock" yazışmalarında da yer almıştı. Bu dokümanlara göre örgüt, elemanlarından "AK Partililerle seçim tartışmalarına girilmemesi, ülkedeki olumsuz olayları dile getirerek AK Parti'ye oy verilmemesi"ni istedi.

HDP yerine "DP" kodunu kullanmışlar

Örgütün özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde desteklenmesini istediği HDP'yi vatandaşların tepkisinden çekindiği için "DP" olarak kodladığı örgütsel dökümanlarda yer aldı.

FETÖ'nün örgüt sorumluları da ifadelerinde, seçimlerde "AK Parti'ye oy verilmemesi, bölgedeki güçlü partilere oy verilmesi yönünde çalışma yapmak üzere herkese hedef verildiği ve bu çalışmaların raporlandığını" anlatmıştı.

Örgüt mensuplarının şifreli haberleşme programı "ByLock" üzerinden yaptıkları görüşmelerde de örgüt mensubu eski bir ilçe müftüsünün "Kuzey Kore olmaya doğru ilerleyen AK Parti'ye oy vermek haramdır. Fetva mı lazım, verdim gitti" şeklinde mesaj yazdığı belirlendi.

Yazışmalar arasında, "HDP düşmanına HDP'ye oy verdirttim", "7 Haziran'da etkilediğimiz kimseler 1 Kasım için çantada keklik değil, onlara da tekrar tekrar ilgi göstermeliyiz, evdeki bulgurdan olmayalım inşallah" mesajları dikkati çekti.

Kaynak: AA