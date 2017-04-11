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Buradasınız : » » Turuncu listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda, İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde turuncu kategoride yer alan örgüt üyesini etkisiz hale getirdi

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Turuncu listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda, İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde turuncu kategoride yer alan örgüt üyesini etkisiz hale getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Bitlis merkezde dün gerçekleştirilen operasyonda İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde turuncu kategoride bulunan terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütü üyesinin yanında M-16 piyade tüfeğiyle silaha ait 100 fişek ve telsiz bulundu.

Bingöl'ün Yayladere ilçesindeki arazi aramasında ise 2 sığınakta 2 kalaşnikof piyade tüfeği, biksi makineli tüfek, RPG-7 roketatarla 5 mühimmatı, mayın, silah dürbünü, 4 bin 500 muhtelif çapta fişek, 460 gram plastik patlayıcı ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mardin'in Derik ilçesindeki arazi taramasında da toprağa gömülü bidon içinde 2 kalaşnikof piyade tüfeği ile 100 fişek, tabanca, 10 el bombası ile termal gece görüş dürbünü ve el dürbünü bulundu.

Batman'ın Gercüş ilçesindeki arazi aramasında bulunan gece görüş dürbünü ile roketatar mühimmatına el konuldu.

Güvenlik güçleri, Şırnak'ın Uludere ilçesindeki yol aramasında buldukları, 100 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan el yapımı patlayıcıyı imha etti.

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, turuncu kategori, terör operasyonları, Türk Silahlı Kuvvetleri
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