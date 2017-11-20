Turuncu kategorideki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı Eleşkirt dağlık alanda 15 Kasım'da başlatılan operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristin kimlikleri tespit edildi.

Teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı'nın "Aranan Teröristler Listesi"nin turuncu kategorisinde yer alan "Piro" kod adlı Mehmet Salih Güvercin olduğu ortaya çıktı.

Teröristin PKK'nın sözde "Karayazı-Eleşkirt Grup Sorumlusu" olduğu ve halktan zorla para topladığı belirlendi.

Amanos Dağları'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'ın Hassa ilçesi Bademli köyü yakınlarında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı.

Amanos Dağlarında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Osmaniye Amanos bölgesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmelerinin tespiti amacıyla düzenlenen operasyonda PKK'nın bir sığınağı ortaya çıkarıldı.

Sığınakta yapılan aramada havan, anti tank roketi, 5 kilogram TNT, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Öte yandan Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde düzenlenen operasyonda teröristlere ait 600 metre kablo ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Kaynak: TRT Haber