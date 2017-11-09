Türksat uydularını uzaya SpaceX taşıyacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türksat 5A ve 5B uydularına ilişkin, "Airbus'ın alt yüklenicisi olan SpaceX'in bizim uydularımızı Falcon 9 roketiyle fırlatılması konusunda da arkadaşlarımız kararlarını verdiler, onları da tebrik ediyorum, onlardan da çok başarılı bir fırlatma beklediğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

Arslan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) stratejik partnerliğinde ve EMEA Satellite Operators Association-EMEA Uydu Operatörleri Birliği (ESOA) ev sahipliğinde 3.Global Satshow gerçekleştirildi.

Fuar kapsamında Türksat 5A ve 5B uydularının sözleşme imza töreninde konuşan Arslan, bu uyduların kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Uydu ve haberleşme sektöründe sağladığımız gelişmeyi pekiştirme adına çok önemli. Rekabetçi bir ortamda sözleşme imzalamaya hak kazanan Airbus’ı da tebrik ediyorum. Artık önemli olan bugünden öncesi değil, bugünden sonrası. Bugünden sonra Türksat’a ve Airbus’a düşen hızlı bir şekilde en kaliteli ve yüksek teknoloji ile 2020’de Türksat 5A’yı, 2021’de Türksat 5B’yi yörüngedeki yerlerine yerleştirmek ve sadece ülkemize değil, Türksat üzerinden bu bölgeye, dünyaya hizmet vermeyi sağlamak. Bu yüzden çok önemsediğimizi vurgulayayım. Beklentimiz yüksek. Türksat mühendislerinin bu işin içinde yer almasını ve Türksat 5A ve 5B’ye ilişkin üretimlerin daha fazla Türkiye’de yapılmasını önemsiyoruz. Biz bunu daha önce sözleşmelerde ifade ettik. Hayırlı uğurlu olsun.”

"Bir bölümü Türksat mühendisleri tarafından yerli imkanlarla üretilecek"

Bakan Arslan, Airbus'ın Türkiye ile çözüm ortağı olmak adına ortaya koyduğu rekabetçi irade için tebriklerini ileterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Airbus'ın bu konuda gelecekteki uydu fırlatmalara da uydu üretimine de örnek olacak bir çalışma sergileyecek, bunu onlardan beklediğimizi özellikle ifade ediyorum. Uydu üretilmesi önemli, fırlatılması da bir o kadar önemli. Uydunuzun yörüngede aldığı yer, ömrü önemli. Onun için de Airbus'ın alt yüklenicisi olan SpaceX'in bizim uydularımızı Falcon 9 roketiyle fırlatılması konusunda da arkadaşlarımız kararlarını verdiler, onları da tebrik ediyorum, onlardan da çok başarılı bir fırlatma beklediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Uydularımızın önemli bir bölümü Türksat mühendisleri tarafından yerli imkanlarla üretilecek, 3 yıl içinde uzaya göndereceğimiz 5A ve 4 yıl içinde uzaya göndereceğimiz 5B sayesinde Airbus'la da Türkiye'de önemli bir iş birliği yapmış olacağız."

"Airbus ile Türkiye ilk kez uzayın geleceğini belirlemek üzere bir iş birliğinde bulunuyor"

Airbus Savunma ve Uzay Sistemleri Fransa Başkanı Nicolas Chamussy, bugünün uzay teknolojileri endüstrisi için önemli olduğunu belirterek, “Çünkü Türkiye artık kendi uzay ajansını kurmak üzere. Bizler de bu ajansın uzun vadeli ortağı olmaktan çok mutluyuz. Airbus ve Türkiye için de heyecan verici bir gün. Çünkü Türksat 5A ve 5B uydularının geleceği için buradayız.” diye konuştu.

Chamussy, uydular için elektrikli itki teknolojisinin kullanacağını ifade ederek, şunları söyledi:

“Bu hem ağırlığı azaltıyor hem de uyduların yaşam beklentisini 2 katı artırıyor. Dünyanın bu açıdan en güvenli şirketiyiz. Airbus, Türk havacılık endüstrisi ile uzun yıllardır birlikte çalışıyor. Airbus ile Türkiye ilk kez uzayın geleceğini belirlemek üzere bir iş birliğinde bulunuyor. Türk endüstrisi bu programdan çok büyük fayda sağlayacak. Türksat 5B Ankara’daki tesislerde oluşturulacak. ASELSAN gibi kurumlar da Türkiye’de üretilecek parçalarla bu projeye önemli katkılar sağlayacak. Biz bu teknolojiyi tamamen doğru zamanda ve performans içerisinde Türksat ile Fransa’daki Türk partnerlerle hayata geçirme sözünü veriyoruz. Hepimiz 2020 yılında fırlatmayı dört gözle bekliyoruz.”

"Global ölçekte bir uydu operatörü olma yolunda önemli adım attık"

Türksat Genel Müdürü Cenk Şen ise yoğun ve titiz bir çalışmanın sonucu olan Türksat 5A ve 5B uydularının üretim sözleşmesini imzalamaktan onur duyduğunu anlatarak, hayırlı olmasını diledi.

Şen, yeni nesil haberleşme uyduları ile global ölçekte bir uydu operatörü olma yolunda önemli bir adım attıklarını aktararak, “2023 hedeflerimiz doğrultusunda uydu filomuzu güçlendirerek pazarda Türksat olarak yerimizi alıp, kapsama alanımızı genişletmeye devam edeceğiz.” dedi.

Konuşmaların ardından Türksat 5A ve 5B uydularının ihalesini kazanan Airbus ile Türksat AŞ arasında gerçekleştirilen sözleşmeyi Bakan Arslan’ın yanı sıra Airbus Savunma ve Uzay Sistemleri Fransa Başkanı Chamussy, Airbus Savunma ve Uzay Sistemleri İngiltere Direktörü Colin Paynter, Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Vecdi Gönül ve Türksat Genel Müdürü Cenk Şen imzaladı.