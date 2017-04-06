TÜRKSAT davasında taraflar arasında kavga çıktı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT'a giderek yayınları kesmeye çalışan 5'i sivil 16 sanığın yargılandığı davada, sanıklar ile müştekiler arasında tartışma çıktı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına, müştekilerin beyan ve şikayetlerinin dinlenmesiyle devam edildi.

Müştekilerden Ramazan Tektaş'ın beyanı dinlenirken sanıklardan Mustafa Altunay, "Soru sorabilir miyim?" dedi. Mahkeme başkanı, savunmasını yaptığı gerekçesiyle sanığın soru sormasına izin vermedi. Bu sırada izleyici sıralarında bulunan bir kişi sanığa "Soracağınız bir şey var mı utanmadan?" diye seslendi.

Sanığın "Var" karşılığını vermesi üzerine izleyici, "250 ocak söndü, inşallah sizin de ocağınız söner." diye konuştu.

"Kim yaptıysa onun ocağı sönsün. Yalan söylüyorsunuz" diyen sanığa izleyiciler tepki gösterdi.

Daha sonra beyanı dinlenen müştekilerden Tarık İncedere'nin sanıklar için "namus ve şeref yoksunu" ifadelerini kullanması üzerine sanık Altunay, "Sensin namus ve şeref yoksunu. Bunların hepsi kaydediliyor. Buradaki insanların vatan haini olmadığını..." dedi.

Bunun üzerine izleyici sıralarında oturan diğer müştekiler sanığa tepki gösterdi.

Sanığa, "Vatan haini, katil" diye seslenen izleyicilerden biri, Altunay'a "Vatan hainisin, kaç kişiyi öldürdünüz?" diye bağırdı. Söz konusu izleyici, güvenlik güçleri ve diğer müştekiler tarafından ağzı kapatılarak dışarı çıkarıldı.

Sanık da jandarma ekiplerince susturuldu.

Bu sırada başka bir izleyici sanığa, "İstediğiniz gibi savunma yaptınız. Siz savunma yaparken burada kimse size müdahil oldu mu?" diye seslendi.

Taraflara müdahale eden mahkeme başkanı, "Burada yargılama yapıyoruz" dedi ve duruşmanın güvenliği açısından tartışmaya karışan izleyicilerin salondan dışarı çıkarılmasını istedi.

Duruşmaya, müştekilerin beyanlarının dinlenmesiyle devam edildi.