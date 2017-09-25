  • 25 EYLÜL 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.518
    EURO 4.178
  • BIST 102452.77
    ALTIN 146.308
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Türkmenlere müdahale olursa askeri operasyon hemen olur'

'Türkmenlere müdahale olursa askeri operasyon hemen olur'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkmen kardeşlerimize yönelik bir fiili müdahale olursa Türkiye tarafından askeri operasyon hemen olur" dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türkmenlere müdahale olursa askeri operasyon hemen olur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY referandumuna ilişkin, "Türkmen kardeşlerimize yönelik bir fiili müdahale olursa (Türkiye tarafından) askeri operasyon hemen olur" dedi.

"Sivillere saldırı olursa Astana anlaşmasının bozulması anlamına gelir"

Rusların Suriye'nin İdlib bölgesini bombalamasına yönelik açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Son günlerde Rusların (Suriye'nin) İdlib bölgesinde bombalama yaptığını görüyoruz. Burada tabi terör grupları da var. Terör gruplarına karşı tabi ki müsamaha gösterilmemesi gerekiyor. Ama görüyoruz ki çok sayıda sivil insan ve ılımlı muhalif de öldürüldü. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. Burada sivillere yönelik bir saldırı olursa ateşkesin ihlalidir ve Astana anlaşmasının da bozulması anlamına gelir." diye konuştu.

Etiketler: Türkmenler, referandum, dışişleri bakanı çavuşoğlu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER