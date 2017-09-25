'Türkmenlere müdahale olursa askeri operasyon hemen olur'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY referandumuna ilişkin, "Türkmen kardeşlerimize yönelik bir fiili müdahale olursa (Türkiye tarafından) askeri operasyon hemen olur" dedi.

"Sivillere saldırı olursa Astana anlaşmasının bozulması anlamına gelir"

Rusların Suriye'nin İdlib bölgesini bombalamasına yönelik açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Son günlerde Rusların (Suriye'nin) İdlib bölgesinde bombalama yaptığını görüyoruz. Burada tabi terör grupları da var. Terör gruplarına karşı tabi ki müsamaha gösterilmemesi gerekiyor. Ama görüyoruz ki çok sayıda sivil insan ve ılımlı muhalif de öldürüldü. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. Burada sivillere yönelik bir saldırı olursa ateşkesin ihlalidir ve Astana anlaşmasının da bozulması anlamına gelir." diye konuştu.