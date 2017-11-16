'Türkiye'yi hep birlikte daha güvenilir hale getireceğiz'

Karayolu trafik güvenliğinin masaya yatırılacağı "8. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi", ATO Congresium'nda başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, yılda 1 milyon araç ve sürücünün trafiğe katıldığı ve trafik kazalarında yılda 7 bin 300 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşarak, trafik konusunda eğitim ve denetim faaliyetlerine özel önem verdiklerini vurguladı.

Trafiğin daha güvenli olabilmesi için hükümet olarak yolların kalitesinin artırıldığına işaret eden Soylu, Türkiye'nin gelişmiş bir ülke olduğunu ve bölünmüş yol hamlesinin Türkiye'yi bambaşka bir atmosfere taşıdığını belirtti. Soylu, "Geçmişte yurt dışına gidenler bize gittikleri ülkelerin yol kalitesinden bahsediyordu. Bugün biz onların çok üzerindeyiz." diye konuştu.

Bakan Soylu, İçı̇şlerı̇ Bakanlığı olarak karayolları güvenlı̇ğı̇ noktasında bı̇r dı̇zı̇ yenı̇ tedbı̇rı̇ ı̇çeren "Trafı̇k Güvenlı̇ğı̇ Uygulama Polı̇tı̇ka Belgesı̇"ni ortaya koyduklarını, yaptıkları çalışmalarla amaçlarının kazaları en aza indirmek olduğunu aktardı.

Maket araç uygulaması konusunda eleştirildiklerini dile getiren Soylu, uygulamayı kaldırabileceklerini ancak sonuçlarının olumlu olduğunu bildirdi. Soylu, "Ölçümlerde kaza sayısı ve ölümlü kazalarda yüzde 6'nın üzerinde iyileşme oldu. Uygulamadaki amacımız polisin görünür olmasını sağlamak." ifadesini kullandı.

Soylu, oto yollarda oluşturulan hız koridorunun da ölümlü kazalarda yüzde 9, ölü sayısında yüzde 6'lık bir azalış sağladığına dikkati çekti.

Toplantı öncesinde sergiyi gezme imkanı bulduğunu anlatan Soylu, sergide servis araçlarında kullanılacak oturma sensörlerinin bir firma tarafından yerli ve milli olarak yapıldığını gördüğünü söyledi.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Artık bir çocuğumuzun bir daha arabada bırakılıp da hepimizin üzüldüğü bir durumla karşı karşıya kalmayacağız. Bir taraftan kural getireceğiz, bir taraftan özel sektöre güveneceğiz, bir taraftan insanımızı eğiteceğiz, bir taraftan da Türkiye'yi hep birlikte daha güvenilir, her türlü kuralın uygulandığı bir ülke haline getireceğiz."

"108 bin okul servis şoförü hizmet içi eğitimden geçirildi"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise eğitimin her kademesinde trafik bilincinin kazandırılması gerektiğine işaret etti.

Okul öncesi eğitimde kalıcı bir trafik bilinci oluşturmayı amaçladıklarının altını çizen Yılmaz, ortaöğretimde trafik güvenliğinin yanında ilk yardım derslerinin verildiğini belirtti.

Yılmaz, liselerde trafikle ilgili sosyal kulüplerde de çalışmaların yürütüldüğünü, bu yıl 9. sınıflarda trafik adabı dersinin okutulmaya başlandığını hatırlattı. Yılmaz, öğrencilere bu derslerde trafikte sakin ve saygılı olunması gibi konulara ilişkin bilgiler verildiğini söyledi.

Trafik eğitimiyle ilgili çalışmaların yaygın eğitim kurumlarında da devam ettiğine değinen Yılmaz, bunların başında trafik ve sürücü eğitimlerinin geldiğini ifade etti.

Bakan Yılmaz, servis şoförlerinde trafik kültürü oluşturma çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak, "Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu arasında imzalanan protokol uyarınca 108 bin okul servis şoförü hizmet içi eğitimden geçirildi. Bugün ülkemizde 3 bin 547 özel motorlu taşıt sürücü kursu bulunuyor." bilgilerini paylaştı.

Sürücü kurslarında verilen eğitimlerde yapılan değişikleri anlatan Yılmaz, bu kapsamda eğitim ve sınavların Avrupa Birliği (AB) standartlarına getirildiğini bildirdi.

"Trafik güvenliği polisiye tedbirlerle mümkün değil"

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, "Karayolu trafik güvenliğinin sadece polisiye tedbirlerle ve denetim odaklı bir mücadele hedefiyle sağlanabilmesi mümkün değildir. Bunun yanında sağlıklı bir ulaşım alt yapısıyla yol kullanıcılarının eğitimleri ve kaza sonrası uygulanması gereken ilk yardım hizmetlerine ilişkin faaliyetler de trafik güvenliğinin sağlanması bakımından önemlidir. Yani karayolu trafik güvenliği birbirini tamamlayan pek çok faktörün uyumlu bir şekilde çalışması ile sağlanabilir." dedi.

AA