Türkiye'yi erken seçime götüren süreç nasıl gelişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cuhmurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Görüşme sonrası Külliye’de açıklama yapan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 24 Haziran 2018'de yapılmasına karar verdiklerini açıkladı. AK Parti ve MHP grupları olarak konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatacaklarını ifade eden Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) da seçim hazırlıklarına derhal başlayacağını söyledi.

Süreç nasıl işledi?

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısında kritik açıklamayı yaptı. Bahçeli, MHP’nin takdir ve tercih hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacağını belirtti. Türkiye’nin bu ağırlığın altında daha fazla kalmasının mümkün olmadığını vurgulayan Bahçeli, seçimlerin 3 Kasım 2019’dan önce yapılmasını teklif etti.

"Seçimler 26 Ağustos'ta yapılmalı"

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos’ta yapılması gerektiğini dile getiren Bahçeli, “Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzun yıl dönümlerinde, Türk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili genel seçiminde Türk ve Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldur” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 26 Ağustos'ta hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimi yapılmalıdır.https://t.co/0db99WsLg4 pic.twitter.com/wbLb8sZJ9L — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Nisan 2018

"CHP olarak varız"

Bahçeli’nin açıklamalarının ardından ilk açıklama CHP’den geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, Bahçeli’nin erken seçim çağrısıyla ilgili, “CHP olarak varız” açıklamasını yaptı.

Tezcan, "Şimdi Sayın Bahçeli, bir çağrı yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekilliği seçimi erkene alalım, 26 Ağustos'ta yapalım; demiş. Biz de 'hodri meydan' diyoruz. Biz CHP olarak varız buna. Biz buna hazırız" dedi.

Bozdağ: Partinin yetkili organlarında değerlendirilecektir

Hükümet adına ise ilk açıklamayı Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ yaptı. Bozdağ, "Konu, partinin yetkili organlarında değerlendirilir ve bir açıklama yapılır” ifadelerini kullandı.

Bozdağ, "AK Parti'nin seçimleri vaktinde yapma gibi bir geleneği var ve 22 Temmuz seçimleri hariç bütün seçimler vaktinde yapıldı. Bizim, seçimlerin vaktinde yapılacağına dair de açıklamalarımız var. Ancak Sayın Bahçeli'nin açıklaması partinin yetkili organlarında değerlendirilecektir ve ona göre bir açıklama yapılacaktır" diye konuştu.

"Ben de sizin gibi ilk defa duydum"

"Şu anda değerlendirme yapmadan, bir cevap verme imkanımız yok" diyen Bozdağ, "Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, MYK'ca bunlar konuşulacaktır ve sonrasında bir değerlendirme yapılacaktır. Sayın Bahçeli'nin açıklaması yeni bir durumdur, bu yeni durumu elbette biz de değerlendireceğiz. Ama sonuç ne olur şimdiden buna dair bir şey deme imkanı yok. Çünkü ben de sizin gibi ilk defa duydum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "2019" vurgusu

Bahçeli’nin Ankara’yı hareketlendiren "erken seçim" çağrısının ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yapacağı AK Parti Grup Toplantısı’na çevrildi.

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 2019 vurgusu yapması dikkat çekti.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında, "Yönetim sistemimizdeki tıkanıklıkların aşılmasına vesile olacağına inandığım anayasa değişikliğimiz 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek. Cumhurun ittifakı ile inşallah Türkiye’de yeni bir dönem başlayacak. Milletimizin gönlünde yaptığı, bizim de halk oylaması ile sandığa teşmil ettiğimiz bu ittifakı 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine de taşıyoruz" dedi.

Erdoğan: Söyleyeceklerimi grupta söyledim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Meclis'te gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin erken seçim açıklamalarının hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile yarın 13.30'da Külliye'de görüşmemiz olacak. Görüşmemizde gerek bu süreçle ilgili gerek bu tür açıklama ile ilgili; orada değerlendiririz. Şu anda benim herhangi söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyeceklerimi zaten grupta söyledim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Sayın Bahçeli ile yarın 13.30'da Külliye'de görüşmemiz olacak.https://t.co/xC4X4O1WvL pic.twitter.com/vKMKW84xTj — TRT HABER (@trthaber) 17 Nisan 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli’yi kabul etti

MHP liderinin "erken seçim" çağrısının ardından gözler Külliye’deki Erdoğan-Bahçeli zirvesine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli Külliye’de bir araya geldi. İkili arasındaki görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15.30’da açıklama yapacağı duyuruldu.

"Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşması zorunlu hale gelmiştir"

Kamuoyuna açıklama yapmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bakanlar, AK Parti kurmayları ve basın mensuplarının karşısına geçen Erdoğan, "Ülkemizin geleceğine yönelik kararların daha güçlü şekilde alınabilmesi ve uygulanabilmesi için yeni yönetim sistemine giriş aciliyet taşımıştır. Gerek Suriye'de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar gerek Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir" dedi.

Seçimler 24 Haziran 2018’de yapılacak

Bahçeli’nin çağrısının yetkili kurullarla görüşüldüğünü vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sorunlar nedeniyle olumlu yaklaştık. Seçim konusunu ülkemizin gündeminde bir an önce çıkarmak şarttır. Seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılmasına karar verdik.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik.https://t.co/2wdlPXt7kg pic.twitter.com/ALjyu3cc5j — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Nisan 2018

AK Parti ve MHP Meclis Grupları olarak, konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. Aynı şekilde YSK'da seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhal başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti ve MHP Meclis Grupları olarak, konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. Aynı şekilde YSK'da seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhal başlayacaktır.https://t.co/2wdlPXt7kg pic.twitter.com/whNy9SRSBG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Nisan 2018

Kaynak: TRT Haber