Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ülkenin gelişimi için taş üstüne taş koyan herkese minnettar olduklarını dile getirerek, milletin kendisine hizmet edeni iyi bidiğini söyledi.

Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında önemli bir köprü olduğuna işaret eden Arslan, şöyle konuştu:

"Sadece 3-4 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar insana ulaşma imkanımız var. Bunların oluşturduğu Gayri Safi Milli Hasıla 3,5 trilyon dolar. Bundan oluşan ticaret ise 7,5 trilyon dolar. Bu ticaretten ulaştırma anlamında payımıza düşeni alabilmek için bölünmüş yollar, köprülü kavşaklar, havayolları ve hızlı trenler yapmanız lazım. Yapmazsanız sadece rakamları konuşmaktan başka bir şey yapamazsınız. O yüzden daha fazla çalışmalıyız. Koridorları geliştirerek, yaptığımız işleri birbiriyle entegre ederek Türkiye'yi dünya ticaretinin merkezine oturtmalıyız."

Arslan, Karadeniz ve Akdeniz'e ulaşım için Kahramanmaraş'a kazandırılan lojistik merkezinin önemine işaret etti.

Kahramanmaraş'a diğer illere daha hızlı ulaşım imkanı sağlamak istediklerini ifade eden Arslan, bunları yaparken de Kahramanmaraş'ın ulaşım master planının diğer çalışmalarla entegre olması için kentte çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Arslan, yılda 2 milyon insana hizmet edebilecek bir terminalin kente kazandırılabileceğini belirterek, "Yaklaşık bir sene önce bitmesi öngörülürken inşallah yaz sezonu başlamadan yeni terminalde seyahat edebilir hale getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA