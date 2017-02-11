Başbakan Yıldırım, Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasıyla ilgili, "Millet adına 'evet' diyeceğiz, millet için 'evet' diyeceğiz. Milletimizin 'evet' dediğine 'evet' diyeceğiz. Türkiye'nin ihtiyacı olan, milletimize yakışan yönetim sistemini hayata geçirmek için gün sayıyoruz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Antalya'da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuştu.

'Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmez'

Yıldırım, "Maalesef CHP, memleket meselesini çözmek yerine ne yaptı, toplumu ayrıştırmak ve kutuplaştırmak için her yolu denedi, hala da aynısını yapıyor. 'Efendim anayasa değişikliği halk oylamasında kabul edilirse Türkiye bölünür.' Hadi oradan, Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmez." diye konuştu.

'CHP sanki Türkiye'ye muhalefet ediyor'

Başbakan Yıldırım, "Anamuhalefet partisi Genel Başkanı, adeta FETÖ'cülerle, PKK'lılarla, HDP'lilerle aynı ağızdan konuşuyor. Yakışmaz. Anamuhalefet partisi iktidar alternatifidir. Terör örgütlerinin gittiği yoldan gitmesi anamuhalefet partisine zarar verir. Ona sempati duyan, destek veren vatandaşımızı da rahatsız ediyor." dedi.

Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Ey Kemal Bey, bırak bu terör örgütlerinin söylediklerine kulak vermeyi, milletin sesine kulak ver. Millet kardeşlik, birlik, beraberlik, aydınlık Türkiye diyor. Onun için bu kutlu yürüyüşte bir, beraber ve birlikte Türkiye olalım. Anamuhalefet partisi olarak sanki CHP, iktidara değil millete muhalefet ediyor, CHP sanki Türkiye'ye muhalefet ediyor, CHP cumhuriyete muhalefet ediyor, aynı zamanda demokrasiye de muhalefet ediyor."

'Vatandaşlarımız yaz tatillerini memleketlerinde geçirsinler'

Başbakan Yıldırım, "Bugün Kültür ve Turizm Bakanlığımız bir kampanya, bir seferberlik başlattı. Bu seferberliğin adı 'Memleketin Hastasıyım'. Kime, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza. Diyoruz ki memleket hastası olan, hasreti olan bütün vatandaşlarımız bu yaz tatillerini memleketlerinde geçirsinler." dedi.